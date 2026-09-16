Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατάει» και μοιάζει βγαλμένο από ταινία, δείτε βίντεο
Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατάει» και μοιάζει βγαλμένο από ταινία, δείτε βίντεο
Ζει στα νερά των Γκαλαπάγκος και κινείται στον πυθμένα με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο περπάτημα παρά κολύμπι
Ένα από τα πιο παράξενα ψάρια του θαλάσσιου κόσμου έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, χάρη στην αρκετά ασυνήθιστη εμφάνισή του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μετακινείται. Πρόκειται για το red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini), γνωστό στα ελληνικά ως κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο. Είναι ένα είδος που συναντάται στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος.
Ένα από τα χαρακτηριστικά που τραβά αμέσως την προσοχή κάποιο είναι τα έντονα κόκκινα χείλη του, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο σχήμα του σώματός του. Ένα δεύτερο χαρακτιριστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται, καθώς τα πτερύγιά του έχουν προσαρμοστεί ώστε να το βοηθούν να μετακινείται πάνω στον βυθό σαν να έχει πόδια και να περπατάει.
Το κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο είναι βενθικό είδος, δηλαδή ζει και κινείται κοντά στον πυθμένα της θάλασσας. Μπορεί να εντοπιστεί σε βάθη έως και 120 μέτρα, χωρίς να ανήκει στα είδη που ζουν στα μεγάλα βάθη της αβύσσου.
Η ανατομία του είναι προσαρμοσμένη σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγια λειτουργούν με τρόπο που του επιτρέπει να στηρίζεται και να μετακινείται στον πυθμένα.
Έτσι, αντί για την κλασική κίνηση κολύμβησης που χαρακτηρίζει τα περισσότερα ψάρια, το συγκεκριμένο είδος φαίνεται σαν να κάνει μικρά «βήματα» πάνω στην επιφάνεια του βυθού.
Ένα από τα χαρακτηριστικά που τραβά αμέσως την προσοχή κάποιο είναι τα έντονα κόκκινα χείλη του, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο σχήμα του σώματός του. Ένα δεύτερο χαρακτιριστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται, καθώς τα πτερύγιά του έχουν προσαρμοστεί ώστε να το βοηθούν να μετακινείται πάνω στον βυθό σαν να έχει πόδια και να περπατάει.
こんなキモカワな生き物か深海で普通に生きてるとか胸熱✨— 358ちゃん (@max358japan) September 15, 2026
人間は宇宙探索とかするなら深海を探索した方がいいんじゃないの？
その前に人間は生きて大深度まで潜るような装備は無いもんね。
日本ももう大深度潜水艇はロストテクノロジーだっけ？
深海はまだ殆ど人間の知らない世界だよね。…
Η ανατομία του είναι προσαρμοσμένη σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγια λειτουργούν με τρόπο που του επιτρέπει να στηρίζεται και να μετακινείται στον πυθμένα.
The Red-Lipped Batfish looks like a fish that got tired of swimming and decided to start walking. 😅🐟— Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) September 12, 2026
Found around the Galápagos Islands, this bizarre species spends most of its life crawling along the seafloor using its modified fins instead of swimming.
Its bright red lips… pic.twitter.com/WBQLcLnaIo
Έτσι, αντί για την κλασική κίνηση κολύμβησης που χαρακτηρίζει τα περισσότερα ψάρια, το συγκεκριμένο είδος φαίνεται σαν να κάνει μικρά «βήματα» πάνω στην επιφάνεια του βυθού.
Red-lipped batfish pic.twitter.com/wR2GNqE7ws— 𝕂𝕚𝕞 (@ktph1992) September 12, 2026
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