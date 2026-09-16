Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατάει» και μοιάζει βγαλμένο από ταινία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ψάρι Γκαλαπάγκος

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατάει» και μοιάζει βγαλμένο από ταινία, δείτε βίντεο

Ζει στα νερά των Γκαλαπάγκος και κινείται στον πυθμένα με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο περπάτημα παρά κολύμπι

Το ψάρι με τα κόκκινα χείλη που «περπατάει» και μοιάζει βγαλμένο από ταινία, δείτε βίντεο
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Ένα από τα πιο παράξενα ψάρια του θαλάσσιου κόσμου έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, χάρη στην αρκετά ασυνήθιστη εμφάνισή του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μετακινείται. Πρόκειται για το red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini), γνωστό στα ελληνικά ως κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο. Είναι ένα είδος που συναντάται στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που τραβά αμέσως την προσοχή κάποιο είναι τα έντονα κόκκινα χείλη του, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο σχήμα του σώματός του. Ένα δεύτερο χαρακτιριστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται, καθώς τα πτερύγιά του έχουν προσαρμοστεί ώστε να το βοηθούν να μετακινείται πάνω στον βυθό σαν να έχει πόδια και να περπατάει.

Το κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο είναι βενθικό είδος, δηλαδή ζει και κινείται κοντά στον πυθμένα της θάλασσας. Μπορεί να εντοπιστεί σε βάθη έως και 120 μέτρα, χωρίς να ανήκει στα είδη που ζουν στα μεγάλα βάθη της αβύσσου.

Η ανατομία του είναι προσαρμοσμένη σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγια λειτουργούν με τρόπο που του επιτρέπει να στηρίζεται και να μετακινείται στον πυθμένα.


Έτσι, αντί για την κλασική κίνηση κολύμβησης που χαρακτηρίζει τα περισσότερα ψάρια, το συγκεκριμένο είδος φαίνεται σαν να κάνει μικρά «βήματα» πάνω στην επιφάνεια του βυθού.

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