«Τώρα φοβάμαι και τη σκιά μου»: Ιδιοκτήτρια σκύλου στη Βρετανία επιτίθεται με μπουνιές και φτυσιές σε γυναίκα μετά από σκυλοκαβγά, δείτε βίντεο

Ένας καβγάς μεταξύ σκύλων εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε άγρια επίθεση μεταξύ των ιδιοκτητριών τους στη Βρετανία, με μία 25χρονη να αρπάζει μια γυναίκα από τα μαλλιά, να τη γρονθοκοπεί επανειλημμένα στο πρόσωπο και να τη φτύνει





Το περιστατικό σημειώθηκε σε γέφυρα στο Καντέρμπερι του Κεντ και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Λούσι Μαρς να επιτίθεται στη Λίζα Γουντ και στη συνέχεια να απομακρύνεται γελώντας.







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🇬🇧 Birleşik Krallık’ta, Lucie Marsh isimli kadın, tasmasını çıkartarak gezdirdiği "Cane Corso" ve "Enzo" isimli iki saldırgan köpeklerine tepki gösteren hamile bir kadını saçından yakalayarak peş peşe yumrukladı.



Kadının yüzüne tükürüp gülerek uzaklaşan kadına mahkeme, 6 aylık… pic.twitter.com/ipBqQJd6ZC — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 16, 2026

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου. Η Λίζα Γουντ περπατούσε πάνω σε γέφυρα έχοντας τον γερμανικό ποιμενικό της δεμένο με λουρί, όταν είδε δύο σκύλους να πλησιάζουν.



Σύμφωνα με την εισαγγελέα Λούσι Φις, ο ένας σκύλος, ράτσας Cane Corso, παρέμεινε αρχικά στο έδαφος, ενώ ο δεύτερος, ένα μαστίφ με το όνομα Ένζο, όρμησε στον γερμανικό ποιμενικό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, συμμετείχε και ο δεύτερος σκύλος στην επίθεση.



Η Γουντ προσπάθησε να προστατεύσει το ζώο της κλοτσώντας προς την κατεύθυνση των δύο σκύλων ώστε να τους απομακρύνει, ενώ παράλληλα τραβούσε πίσω τον δικό της σκύλο από το λουρί.



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Η 25χρονη άρπαξε τη Γουντ από τα μαλλιά με τέτοια δύναμη ώστε λίγο έλειψε να την ρίξει προς τα πίσω. Τα ακουστικά AirPods της έφυγαν από τα αυτιά και ακολούθησαν σπρωξίματα και γροθιές στο πρόσωπο.



«Κλότσησες τα σκυλιά μου», φώναζε η Μαρς, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.



Στη συνέχεια τη χτύπησε άλλες δύο φορές και την έφτυσε στο πρόσωπο, με το σάλιο να καταλήγει στο μάγουλό της.

Ένας καβγάς μεταξύ σκύλων εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε άγρια επίθεση μεταξύ των ιδιοκτητριών τους στη Βρετανία , με μία 25χρονη να αρπάζει μια γυναίκα από τα μαλλιά, να τη γρονθοκοπεί επανειλημμένα στο πρόσωπο και στη συνέχεια να τη φτύνει.Το περιστατικό σημειώθηκε σε γέφυρα στο Καντέρμπερι του Κεντ και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Λούσι Μαρς να επιτίθεται στη Λίζα Γουντ και στη συνέχεια να απομακρύνεται γελώντας.Η Γουντ, η οποία εργάζεται ως μαία, υπέστη μώλωπες στο μάτι, εκδορές και ελαφρύ τραυματισμό στον αυχένα. Αναγκάστηκε να μείνει εκτός εργασίας για τέσσερις εβδομάδες, ενώ στην κατάθεσή της ανέφερε ότι μετά την επίθεση φοβάται πλέον ακόμη και όταν βγάζει τον σκύλο της βόλτα.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου. Η Λίζα Γουντ περπατούσε πάνω σε γέφυρα έχοντας τον γερμανικό ποιμενικό της δεμένο με λουρί, όταν είδε δύο σκύλους να πλησιάζουν.Σύμφωνα με την εισαγγελέα Λούσι Φις, ο ένας σκύλος, ράτσας Cane Corso, παρέμεινε αρχικά στο έδαφος, ενώ ο δεύτερος, ένα μαστίφ με το όνομα Ένζο, όρμησε στον γερμανικό ποιμενικό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, συμμετείχε και ο δεύτερος σκύλος στην επίθεση.Η Γουντ προσπάθησε να προστατεύσει το ζώο της κλοτσώντας προς την κατεύθυνση των δύο σκύλων ώστε να τους απομακρύνει, ενώ παράλληλα τραβούσε πίσω τον δικό της σκύλο από το λουρί.Τότε, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Μαρς κινήθηκε εναντίον της.Η 25χρονη άρπαξε τη Γουντ από τα μαλλιά με τέτοια δύναμη ώστε λίγο έλειψε να την ρίξει προς τα πίσω. Τα ακουστικά AirPods της έφυγαν από τα αυτιά και ακολούθησαν σπρωξίματα και γροθιές στο πρόσωπο.«Κλότσησες τα σκυλιά μου», φώναζε η Μαρς, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.Στη συνέχεια τη χτύπησε άλλες δύο φορές και την έφτυσε στο πρόσωπο, με το σάλιο να καταλήγει στο μάγουλό της.



«Τώρα φοβάμαι και τη σκιά μου» Η Γουντ υπέστη εκδορές, μώλωπες και ελαφρύ τραυματισμό στον αυχένα από το βίαιο τράβηγμα προς τα πίσω. Ο σκύλος της δεν τραυματίστηκε.



Στη δήλωσή της για τις επιπτώσεις που είχε η επίθεση στη ζωή της, ανέφερε: «Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικά θύμα και τώρα φοβάμαι ακόμη και τη σκιά μου όταν βγάζω τον σκύλο μου βόλτα».



Όπως είπε, χρειάστηκε να απουσιάσει από την εργασία της για τέσσερις εβδομάδες και το περιστατικό την επηρέασε σημαντικά.



Τι υποστήριξε η 25χρονη Η Λούσι Μαρς κατηγορήθηκε για επίθεση, αλλά και για κατοχή σκύλου που βρισκόταν επικίνδυνα εκτός ελέγχου, καθώς μάλιστα δεν έφερε λουρί. Παραδέχθηκε και τις δύο κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου, δηλώνοντας ένοχη.



Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι η Μαρς έχει ιδιαίτερα ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τον Ένζο, τον οποίο απέκτησε μετά τον θάνατο της αδελφής της και θεωρεί ζώο συναισθηματικής υποστήριξης.



Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η 25χρονη αντέδρασε εκείνη την ημέρα θεωρώντας ότι έπρεπε να «υπερασπιστεί τα σκυλιά της». Στο δικαστήριο ειπώθηκε επίσης ότι μετά την επίθεση είχε τηλεφωνήσει κλαίγοντας στη μητέρα της, δηλώνοντας σοκαρισμένη από την ίδια της τη συμπεριφορά.



Από το περιστατικό και μετά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχει ξεκινήσει θεραπεία και έχει προχωρήσει σε εκπαίδευση του σκύλου της, ο οποίος πλέον βγαίνει βόλτα μόνο με λουρί και φίμωτρο.



Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο επέβαλε στη Μαρς ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή για την επίθεση, με την υποχρέωση να παρακολουθήσει 15 συνεδρίες αποκατάστασης.



Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 50 λιρών για τον σκύλο που κρίθηκε ότι βρισκόταν επικίνδυνα εκτός ελέγχου, ενώ διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση 300 λιρών στη Λίζα Γουντ.



Επιπλέον, καλείται να πληρώσει 115 λίρες ως επιβάρυνση υπέρ των θυμάτων και 85 λίρες για δικαστικά έξοδα.



Οι δικαστές αποφάσισαν να μην εκδώσουν εντολή που θα μπορούσε να οδηγήσει στη θανάτωση του Ένζο.