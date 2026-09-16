Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η κυβέρνηση της Ιταλίας καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών
Η κυβέρνηση της Ιταλίας καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών
«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.
Ο Αντόνιο Ταγιάνι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ πως σήμερα καταργείται ένας «άδικος» και «δυσβάσταχτος» φόρος.
«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.
Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από τα μισά (άνω του 70%) μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για ένα μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους, τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου.
Οι εκλογές του επόμενου έτους προβλέπονται μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.
Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά.
Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.
Ο Αντόνιο Ταγιάνι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ πως σήμερα καταργείται ένας «άδικος» και «δυσβάσταχτος» φόρος.
Oggi aboliamo il bollo auto, una tassa ingiusta e insopportabile, a cominciare dalle automobili e dai motorini con cui si muovono ogni giorno le famiglie. Era una ferma e pressante richiesta di Forza Italia che l’esecutivo ha accolto e fatto propria. Una misura coerente con la…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 16, 2026
«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.
Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από τα μισά (άνω του 70%) μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για ένα μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους, τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου.
Οι εκλογές του επόμενου έτους προβλέπονται μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.
Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά.
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