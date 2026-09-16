Βρετανία: Συμμορία Ρουμάνων διέρρηξε την έπαυλη του δημιουργού του παιδικού «Πέππα το Γουρουνάκι» στο Σάρεϊ

Άρπαξαν τσάντες, Rolex και κοσμήματα αξίας 65.000 λιρών από το σπίτι του Μαρκ Μπέικερ στο Σάρεϊ - Οι δύο δράστες είχαν καταδικαστεί για μία από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων τέχνης στην Ευρώπη

Μαρκ Μπέικερ, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στην πολυτελή έπαυλή του στο Σάρεϊ και άρπαξαν αντικείμενα αξίας περίπου 65.000 λιρών.



Οι Ράντου Ντογκάρου, 41 ετών, και Άντριαν Αλέμπι, 34, μπούκαραν στην κατοικία των περίπου 1.160 τετραγωνικών μέτρων ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγη ώρα αφότου ο Μπέικερ και η σύζυγός του είχαν φύγει από το σπίτι.







Όταν επέστρεψαν περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύματα διάρρηξης. Από την κατοικία είχαν εξαφανιστεί 15 επώνυμες τσάντες, ένα ρολόι Rolex και κοσμήματα.



Οι δύο δράστες φέρονται να μπήκαν και να βγήκαν από παράθυρο του πρώτου ορόφου. Αργότερα καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κλέιγκεϊ να μεταφέρουν μια βαλίτσα Louis Vuitton.



«Πέρασε τον σύζυγό της για διαρρήκτη» Η διάρρηξη αυτή επηρέασε σοβαρά την ψυχολογία της συζύγου του Μαρκ Μπέικερ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην εκδίκαση της υπόθεσης, στο δικαστήριο του Inner London.



Η δικαστής Τζοάν Σέσιλ ανέφερε ότι η γυναίκα «δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι φοβούμενη ότι θα επιστρέψει και θα το βρει ξανά παραβιασμένο». «Πλέον έχει συνεχώς ενεργοποιημένο τον συναγερμό», είπε η δικαστής, προσθέτοντας ότι η γυναίκα «ούρλιαξε όταν ο σύζυγός της την πλησίασε από πίσω φορώντας σκούρα ρούχα, επειδή πίστεψε ότι ήταν διαρρήκτης».



Όπως ανέφερε ακόμη, πολλά από τα κλεμμένα αντικείμενα είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς συνδέονταν με συγκεκριμένες αναμνήσεις και ταξίδια του ζευγαριού.



Κλείσιμο Οι δράστες Αλέμπι (πάνω) και Ντογκάρου (κάτω)



Νέα διάρρηξη τρεις ημέρες αργότερα Η αστυνομία ταυτοποίησε τους Ντογκάρου και Αλέμπι και τους έθεσε υπό παρακολούθηση.



Τρεις ημέρες μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπέικερ, οι δύο άνδρες μετέβησαν σε μεγάλη κατοικία στο Κίνγκστον απόν Τέιμς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.



Στόχος οργανωμένης σπείρας διαρρηκτών από τη Ρουμανία έγινε ο δημιουργός της γνωστής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Πέππα το Γουρουνάκι» όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στην πολυτελή έπαυλή του στο Σάρεϊ και άρπαξαν αντικείμενα αξίας περίπουΟι41 ετών, και34, μπούκαραν στην κατοικία των περίπου 1.160 τετραγωνικών μέτρων ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγη ώρα αφότου ο Μπέικερ και η σύζυγός του είχαν φύγει από το σπίτι.Το ζευγάρι είχε κλειδώσει τις πόρτες, αλλά δεν είχε ενεργοποιήσει σωστά το σύστημα συναγερμού.Όταν επέστρεψαν περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύματα διάρρηξης. Από την κατοικία είχαν εξαφανιστεί 15 επώνυμες τσάντες, ένα ρολόι Rolex και κοσμήματα.Οι δύο δράστες φέρονται να μπήκαν και να βγήκαν από παράθυρο του πρώτου ορόφου. Αργότερα καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στον σιδηροδρομικό σταθμό τουνα μεταφέρουν μια βαλίτσαΗ διάρρηξη αυτή επηρέασε σοβαρά την ψυχολογία της συζύγου τουσύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην εκδίκαση της υπόθεσης, στο δικαστήριο του Inner London.Η δικαστήςανέφερε ότι η γυναίκα «δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι φοβούμενη ότι θα επιστρέψει και θα το βρει ξανά παραβιασμένο». «Πλέον έχει συνεχώς ενεργοποιημένο τον συναγερμό», είπε η δικαστής, προσθέτοντας ότι η γυναίκα «ούρλιαξε όταν ο σύζυγός της την πλησίασε από πίσω φορώντας σκούρα ρούχα, επειδή πίστεψε ότι ήταν διαρρήκτης».Όπως ανέφερε ακόμη, πολλά από τα κλεμμένα αντικείμενα είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς συνδέονταν με συγκεκριμένες αναμνήσεις και ταξίδια του ζευγαριού.Η αστυνομία ταυτοποίησε τουςκαικαι τους έθεσε υπό παρακολούθηση.Τρεις ημέρες μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του, οι δύο άνδρες μετέβησαν σε μεγάλη κατοικία στο Κίνγκστον απόν Τέιμς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στην Ουγγαρία όταν έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού του ότι είχε σημειωθεί παραβίαση. Οι δράστες παραβίασαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε ράβδους χρυσού, κοσμήματα, μετρητά σε δολάρια, λίρες και ευρώ, διαβατήρια και άλλα αντικείμενα.



Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε τους γείτονές του και την αστυνομία. Ένας γείτονας που πήγε στο σπίτι βρήκε συρτάρια ανοιχτά και διαπίστωσε ότι το χρηματοκιβώτιο είχε αφαιρεθεί, ενώ στο δάπεδο υπήρχαν κομμάτια ξύλου από την παραβίαση.



Οι Ντογκάρου και Αλέμπι συνελήφθησαν αργότερα, καθώς επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ντογκάρου βρέθηκαν αρκετά από τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί από το σπίτι του Μαρκ Μπέικερ.



Οι ίδιοι είχαν κλέψει Πικάσο, Μονέ και Γκογκέν Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν φυλακιστεί στο παρελθόν για τη συμμετοχή τους σε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων τέχνης διεθνώς.



Το 2012 είχαν συμμετάσχει στη διάρρηξη της Kunsthal στο Ρότερνταμ, από όπου μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά εκλάπησαν έργα των Πάμπλο Πικάσο, Κλοντ Μονέ, Πολ Γκογκέν, Ανρί Ματίς, Μέγερ ντε Χάαν και Λούσιαν Φρόιντ.



Ανάμεσα στα έργα που εκλάπησαν ήταν το «Harlequin Head» του Πικάσο του 1971, τα «Waterloo Bridge, London» και «Charing Cross Bridge, London» του Μονέ, το «Reading Girl in White and Yellow» του Ματίς, το «Girl in Front of Open Window» του Γκογκέν, μια αυτοπροσωπογραφία του Μέγερ ντε Χάαν και το «Woman With Eyes Closed» του Λούσιαν Φρόιντ.



Τα περισσότερα από τα έργα, που ήταν ασφαλισμένα συνολικά για περίπου 24,4 εκατ. δολάρια, δεν εντοπίστηκαν ποτέ.



Ο Ντογκάρου είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση τον Νοέμβριο του 2013, ενώ αντίστοιχη ποινή είχε επιβληθεί και στον Αλέμπι, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Άντριαν Προκόπ.



Μετά την αποφυλάκισή τους, οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στη Βρετανία και στράφηκαν αυτή τη φορά σε πολυτελείς κατοικίες.



Οι ποινές Και οι δύο παραδέχθηκαν δύο κατηγορίες διάρρηξης. Ο Αλέμπι δήλωσε επίσης ένοχος για παράνομη είσοδο στη Βρετανία στις 13 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τη διάρρηξη στην κατοικία του Μπέικερ, παραβιάζοντας προηγούμενη εντολή απέλασης. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ενώ στον Ντογκάρου επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών.



Η δικαστής υπενθύμισε στους δύο άνδρες το βαρύ ποινικό τους παρελθόν και ειδικά την κλοπή έργων τέχνης στην Ολλανδία, σημειώνοντας ότι τα έργα που είχαν αφαιρεθεί ήταν «εξαιρετικά υψηλής αξίας, ενδεχομένως ανεκτίμητα».



Ακόμη, πρόσθεσε ότι οι δύο καταδικασθέντες έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στη Ρουμανία και στις οικογένειές τους, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό αποτελεί θέμα των μεταναστευτικών αρχών και όχι του δικαστηρίου.



Και τρίτο μέλος της σπείρας Ένας τρίτος άνδρας, ο 33χρονος Αλεξάντρου Τεπέλους, καταδικάστηκε σε ποινή με αναστολή και υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει 200 ώρες κοινωφελούς εργασίας, αφού παραδέχθηκε ότι είχε διαχειριστεί κλεμμένα αντικείμενα.



Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε διαφορετική διάρρηξη. Θύμα ήταν η Αμίνα Μπαουάνι, η οποία κατάφερε να αναγνωρίσει αντικείμενα που της είχαν κλαπεί όταν τα είδε να προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας δημοπρασιών Invaluable.



Η γυναίκα βρισκόταν στο εξωτερικό όταν το σπίτι της στο Κίνγκστον λεηλατήθηκε το 2024 και εκλάπησαν αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 69.000 λιρών, μεταξύ αυτών τσάντα Chanel αξίας άνω των 5.000 λιρών.



Τα αντικείμενα είχαν φτάσει στην πλατφόρμα δημοπρασιών μέσω της εταιρείας Prestige Pawnbrokers, η οποία με τη σειρά της τα είχε παραλάβει από τον Τεπέλους. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η ίδια εταιρεία διατηρούσε λογαριασμούς και με τους Ντογκάρου και Αλέμπι, οι οποίοι πάντως δεν έχουν κατηγορηθεί για τη διάρρηξη στο σπίτι της Μπαουάνι.