Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αμερικανίδα συγγραφέας Μπόνι Γκριρ
Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αμερικανίδα συγγραφέας Μπόνι Γκριρ
Η συγγραφέας, η οποία ζούσε στη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εμφανιζόταν συχνά στη βρετανική τηλεόραση
Η Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και κριτικός Μπόνι Γκριρ πέθανε σε ηλικία 77 ετών, μετέδωσαν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Η συγγραφέας, η οποία ζούσε στη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εμφανιζόταν συχνά στη βρετανική τηλεόραση.
Ο σύζυγός της Ντέιβιντ Χάτσινς δήλωσε ότι η Γκριρ «προσέφερε σημαντικό και διαχρονικό έργο στον βρετανικό πολιτιστικό και δημόσιο βίο», όπως μετέδωσε το BBC.
Η συγγραφέας, η οποία ζούσε στη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εμφανιζόταν συχνά στη βρετανική τηλεόραση.
Ο σύζυγός της Ντέιβιντ Χάτσινς δήλωσε ότι η Γκριρ «προσέφερε σημαντικό και διαχρονικό έργο στον βρετανικό πολιτιστικό και δημόσιο βίο», όπως μετέδωσε το BBC.
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