Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Χαμός σε ατύχημα με λεωφορείο στις ΗΠΑ: Ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε δέντρο, τραυματίστηκαν δύο επιβάτες, δείτε βίντεο
Χαμός σε ατύχημα με λεωφορείο στις ΗΠΑ: Ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε δέντρο, τραυματίστηκαν δύο επιβάτες, δείτε βίντεο
Ο οδηγός του λεωφορείου είχε κοιμηθεί και νωρίτερα στο τιμόνι και τον ξύπνησε ο ήχος από ένα φανάρι που έγινε πράσινο
Ατύχημα με αστικό λεωφορείο το οποίο κατέληξε σε δέντρα όταν ο οδηγός του κοιμήθηκε στο τιμόνι, σημειώθηκε τη στην Ατλάντα των ΗΠΑ.
Στο βίντεο από τις κάμερες του λεωφορείου φαίνεται ο οδηγός να έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι με αποτέλεσμα το λεωφορείο αρχικά να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να πέφτει σε δέντρα.
Στο λεωφορείο βρίσκονταν δύο επιβάτες που τραυματίστηκαν με τον έναν να εκσφενδονίζεται και τον δεύτερο να έχει χτυπήματα στην πλάτη.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν στις 7 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι ο οδηγός είχε κοιμηθεί και νωρίτερα στο τιμόνι και τον ξύπνησε ο ήχος από ένα φανάρι που έγινε πράσινο.
Ο δικηγόρος του οδηγού δήλωσε «πάντα εξετάζουμε το ενδεχόμενο προβλημάτων ύπνου όταν βλέπουμε ένα ατύχημα αυτού του τύπου, επειδή είναι εκπληκτικά συνηθισμένο οι οδηγοί να χάνουν τις αισθήσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται αυτό, λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης της δουλειάς τους».
Στο βίντεο από τις κάμερες του λεωφορείου φαίνεται ο οδηγός να έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι με αποτέλεσμα το λεωφορείο αρχικά να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να πέφτει σε δέντρα.
Στο λεωφορείο βρίσκονταν δύο επιβάτες που τραυματίστηκαν με τον έναν να εκσφενδονίζεται και τον δεύτερο να έχει χτυπήματα στην πλάτη.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν στις 7 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι ο οδηγός είχε κοιμηθεί και νωρίτερα στο τιμόνι και τον ξύπνησε ο ήχος από ένα φανάρι που έγινε πράσινο.
Ο δικηγόρος του οδηγού δήλωσε «πάντα εξετάζουμε το ενδεχόμενο προβλημάτων ύπνου όταν βλέπουμε ένα ατύχημα αυτού του τύπου, επειδή είναι εκπληκτικά συνηθισμένο οι οδηγοί να χάνουν τις αισθήσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται αυτό, λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης της δουλειάς τους».
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