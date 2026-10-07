Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
André Rieu: O «βασιλιάς του βαλς» επιστρέφει στην Αθήνα
André Rieu: O «βασιλιάς του βαλς» επιστρέφει στην Αθήνα
Πότε και που θα πραγματοποιηθεί η νέα συναυλία του παράσταση
Τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία που προσφέρει ο βιρτουόζος του βιολιού και διεθνούς φήμης μαέστρος André Rieu θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το ελληνικό κοινό στις 12 Μαρτίου 2027, στο TELEKOM Center Athens. O «βασιλιάς του βαλς» που, που ξεσηκώνει τα πλήθη με τις παθιασμένες εκτελέσεις του και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του έρχεται στην Αθήνα δύο χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Με περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ σε πωλήσεις και πάνω από 700.000 θεατές σε περισσότερες από 80 συναυλίες ετησίως, ο André Rieu συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες ζωντανών εμφανίσεων παγκοσμίως. Oι παραστάσεις του Ολλανδού δεξιοτέχνη αποτελούν, εδώ και χρόνια, ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό υπερθέαμα με μουσική, χορό, εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά. Δεν είναι απλώς μουσικά γεγονότα. Είναι ολοκληρωμένες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια μιας κλασικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με το θέαμα, το συναίσθημα, το χιούμορ και την έκπληξη.
Στην Αθήνα θα παρουσιάσει μια νέα, εντυπωσιακή παραγωγή διεθνών προδιαγραφών και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει από ρομαντικά βαλς μέχρι την όπερα και τα μιούζικαλ, αλλά και αγαπημένα κινηματογραφικά soundtracks και παραδοσιακές μελωδίες από ολόκληρο τον κόσμο.
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Με περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ σε πωλήσεις και πάνω από 700.000 θεατές σε περισσότερες από 80 συναυλίες ετησίως, ο André Rieu συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες ζωντανών εμφανίσεων παγκοσμίως. Oι παραστάσεις του Ολλανδού δεξιοτέχνη αποτελούν, εδώ και χρόνια, ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό υπερθέαμα με μουσική, χορό, εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά. Δεν είναι απλώς μουσικά γεγονότα. Είναι ολοκληρωμένες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια μιας κλασικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με το θέαμα, το συναίσθημα, το χιούμορ και την έκπληξη.
Στην Αθήνα θα παρουσιάσει μια νέα, εντυπωσιακή παραγωγή διεθνών προδιαγραφών και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει από ρομαντικά βαλς μέχρι την όπερα και τα μιούζικαλ, αλλά και αγαπημένα κινηματογραφικά soundtracks και παραδοσιακές μελωδίες από ολόκληρο τον κόσμο.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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