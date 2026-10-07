Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Γιάννης Μπέζος και Σπύρος Παπαδόπουλος συναντιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεκαετίες μετά τους «Απαράδεκτους»
Γιάννης Μπέζος και Σπύρος Παπαδόπουλος συναντιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεκαετίες μετά τους «Απαράδεκτους»
Δυνατά έργα, διεθνείς συμπαραγωγές και αξιόλογοι καλλιτέχνες στο νέο πρόγραμμα του θεάτρου
Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την τηλεοπτική τους συνύπαρξη στους θρυλικούς «Απαράδεκτους» ο Γιάννης Μπέζος και ο Σπύρος Παπαδόπουλος συναντιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προκειμένου να ανεβάσουν, από τις 26 Φεβρουαρίου του 2027, τον διαχρονικό, ξεκαρδιστικό αλλά και εξόχως διδακτικό «Κατά φαντασίαν ασθενή» του Μολιέρου, με τον πρώτο ως σκηνοθέτη και τον δεύτερο ως πρωταγωνιστή.
Αυτή είναι μία μόνον από δυνατές στιγμές του νέου, πολυσυλεκτικού προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που παρουσιάστηκε χθες, Τρίτη, το οποίο δομείται εννοιολογικά πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη – Φροντίδα – Δικαιοσύνη», και επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο αιώνιο υπαρξιακό ερώτημα: «Πού βρίσκεται ο άνεμος της ψυχής μας;».
Στις τρεις διαφορετικές σκηνές του θεάτρου θα ανέβουν διεθνείς συμπαραγωγές, έργα κλασικά αλλά και σύγχρονα, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ που θα διασκευάσει και θα σκηνοθετήσει ο ικανότατος, όπως έχει αποδειχτεί από προηγούμενες δουλειές του Άρης Μπινιάρης. Η παράσταση, με τον Γιάννη Αναστασάκη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου.
Για όσους πάλι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη σεζόν, υπάρχουν και δύο επαναλήψεις πετυχημένων παραστάσεων: Το πολυσυζητημένο «Τζένη – Τζένη» διά χειρός Νίκου Καραθάνου, με το λαμπερό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι : Χρήστος Λούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Ζέτα Μακρυπούλια και Χάρις Αλεξίου επέστρεψε πριν λίγες ημέρες για ένα δεύτερο γύρο γέλιου και νοσταλγίας ενώ σε επανάληψη θα δούμε, από τις 23 Νοεμβρίου, το βαθιά συγκινητικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.
Παράλληλα, όμως, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πρωτοπορεί, δίνει βήμα σε νέες δυνάμεις και καθιστά καθολικά προσβάσιμη τη θεατρική πράξη μέσα από καινοτόμους άξονες όπως το φυτώριο συγγραφής ελληνικού έργου και τη διασταυρούμενη δραματουργία, πρωτοβουλίες που θέτουν τον άνθρωπο στο προσκήνιο με τη συμμετοχή 25 συγγραφέων, το πρότζεκτ «Τι πιστεύω», αποτέλεσμα του συστηματικού ανοίγματός του στην πόλη τα τελευταία χρόνια, ως Hub νεανικής δημιουργίας αλλά και με μια βεντάλια δράσεων που αγκαλιάζουν με ουσιαστικό τρόπο τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων στο θεατρικό σύμπαν.
Την ισχυροποίηση του σύγχρονου προσώπου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και της επικοινωνίας του με το κοινό συμβάλει σημαντικά το νέο site του και η πρωτοποριακή εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα που επίσης παρουσιάστηκαν χθες.
Αυτή είναι μία μόνον από δυνατές στιγμές του νέου, πολυσυλεκτικού προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που παρουσιάστηκε χθες, Τρίτη, το οποίο δομείται εννοιολογικά πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη – Φροντίδα – Δικαιοσύνη», και επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο αιώνιο υπαρξιακό ερώτημα: «Πού βρίσκεται ο άνεμος της ψυχής μας;».
Στις τρεις διαφορετικές σκηνές του θεάτρου θα ανέβουν διεθνείς συμπαραγωγές, έργα κλασικά αλλά και σύγχρονα, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ που θα διασκευάσει και θα σκηνοθετήσει ο ικανότατος, όπως έχει αποδειχτεί από προηγούμενες δουλειές του Άρης Μπινιάρης. Η παράσταση, με τον Γιάννη Αναστασάκη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου.
Για όσους πάλι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη σεζόν, υπάρχουν και δύο επαναλήψεις πετυχημένων παραστάσεων: Το πολυσυζητημένο «Τζένη – Τζένη» διά χειρός Νίκου Καραθάνου, με το λαμπερό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι : Χρήστος Λούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Ζέτα Μακρυπούλια και Χάρις Αλεξίου επέστρεψε πριν λίγες ημέρες για ένα δεύτερο γύρο γέλιου και νοσταλγίας ενώ σε επανάληψη θα δούμε, από τις 23 Νοεμβρίου, το βαθιά συγκινητικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.
Παράλληλα, όμως, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πρωτοπορεί, δίνει βήμα σε νέες δυνάμεις και καθιστά καθολικά προσβάσιμη τη θεατρική πράξη μέσα από καινοτόμους άξονες όπως το φυτώριο συγγραφής ελληνικού έργου και τη διασταυρούμενη δραματουργία, πρωτοβουλίες που θέτουν τον άνθρωπο στο προσκήνιο με τη συμμετοχή 25 συγγραφέων, το πρότζεκτ «Τι πιστεύω», αποτέλεσμα του συστηματικού ανοίγματός του στην πόλη τα τελευταία χρόνια, ως Hub νεανικής δημιουργίας αλλά και με μια βεντάλια δράσεων που αγκαλιάζουν με ουσιαστικό τρόπο τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων στο θεατρικό σύμπαν.
Την ισχυροποίηση του σύγχρονου προσώπου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και της επικοινωνίας του με το κοινό συμβάλει σημαντικά το νέο site του και η πρωτοποριακή εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα που επίσης παρουσιάστηκαν χθες.
«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λειτουργεί με ευγένεια - ήθος - υπομονή, μακριά από τις λίστες και τις επαναλήψεις, δίνοντας δυνατότητα σε πολλούς, διαφορετικούς ακατάταχτους, ανένταχτους καλλιτέχνες, σε νέες φωνές, αλλά και σε καταξιωμένες, με δημιουργίες ανάσας. Μας ενδιαφέρει να παρεμβαίνουμε με υπομονή, επιμένοντας στην καλλιτεχνική ταυτότητα. Να κοιτάξουμε στα μάτια το μέλλον της πόλης, της χώρας. Είμαστε σήμερα συγκινημένοι γιατί βλέπουμε σιγά σιγά του σπόρους που βάλαμε να ανθίζουν στο χωράφι μας. Αυτός ο δρόμος είναι που μας καλεί να προχωρήσουμε μπροστά» επισήμανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Νίκος Διαμαντής.
Για τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, το ζητούμενο είναι, όπως είπε, «να μην αντιμετωπίζουμε το Δημοτικό Θέατρο μόνο ως ένα σπουδαίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως έναν θεσμό που κοιτάζει μπροστά, δημιουργεί και πρωταγωνιστεί στο πολιτιστικό παρόν και μέλλον του Πειραιά και της χώρας» ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξης, υπογράμμισε πως «για τη Δημοτική Αρχή ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής, στην παιδεία και στην κοινωνική συνοχή».
Το παρών στη χθεσινή παρουσίαση έδωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απόδειξη της οποίας αποτελεί η προγραμματική σύμβαση τετραετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.380.000 ευρώ, που έχει συνυπογράψει, από το 2025 με το υπουργείο πολιτισμού και τον Δήμο Πειραιά, αντικείμενο της οποίας αποτελεί, όπως είπε, η οργάνωση, ο συντονισμός ,η υλοποίηση και χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικών,καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών επιστημονικών δράσεων στο δημοτικό θέατρο Πειραιά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ – ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ «ΤZΕΝΗ ΤΖΕΝΗ» Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ Σκηνοθεσία - Σύλληψη : Νίκος Καραθάνος Επανάληψη Έναρξη : 30 Σεπτεμβρίου 2026
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ «Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ» Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Επανάληψη Έναρξη : 23 Νοεμβρίου 2026
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ» Διασκευή - Σκηνοθεσία : Στέλιος Χατζηαδαμίδης Έναρξη : 18 Οκτωβρίου 2026
LARS VON TRIER «DOGVILLE» Σκηνοθεσία - Διασκευή: Άρης Μπινιάρης Έναρξη : 20 Νοεμβρίου 2026 ΜΟΛΙΕΡΟΣ «Ο
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» Μετάφραση - Σκηνοθεσία : Γιάννης Μπέζος Έναρξη : 26 Φεβρουαρίου 2027
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ «ΓΚΟΛΦΩ» Σκηνοθεσία-Διασκευή : Γεωργία Κατσίλα Έναρξη : 1η Οκτωβρίου 2026
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥΣ»
Μια παράσταση για παιδιά από 3 έως 93 ετών! Σκηνοθεσία : Hλίας Τσούμπελης Έναρξη : 11 Οκτωβρίου 2026
ΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «ΒΑΒΕΛ»
Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για τη σχέση μας με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Σκηνοθεσία : Γιώτα Αργυροπούλου Έναρξη : 19 Νοεμβρίου 2026
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ «Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ» Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος Έναρξη : 7 Iανουαρίου 2027
ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ‘’ΑΚΟΥ ΜΙΚΡΕ’’ o Πειραιάς βομβαρδίστηκε Θεατρική Ομάδα ΜΕΜΕΝΤΑΛ Σκηνοθεσία : Ερμής Περιστέρης Έναρξη : 11 Ιανουαρίου 2027 Martin Crimp «Απόπειρες» Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου & Heiner Müller «Μηχανή Άμλετ» Σκηνοθεσία: Αλίκη Στενού Έναρξη : 28 Ιανουαρίου 2027
ΖΑΚ ΟΦΕΝΜΠΑΧ «ΔΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ» Υπότιτλος : ‘’Του Πάνα το σουραύλι’’ Σκηνοθεσία : Παναγιώτης Αδάμ Μετάφραση - Μουσική διδασκαλία : Νίκος Βασιλείου Έναρξη : 18 Φεβρουαρίου 2027
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ kyrá.frosýnı(κυρά.Φροσύνη) Δύο αιώνες. Δύο πνιγμοί. Κι ένα stand-up, σε παράκρουση. Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Δημήτρης Λιόλιος Έναρξη : 1η Απριλίου 2027
ΦΟΥΑΓΙΕ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΑΛΕΞΙΕΒΙΤΣ «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ» Διασκευή – Σκηνοθεσία : Bίλια Χατζοπούλου Έναρξη : 9 Οκτωβρίου 2026
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΡΙΜΠΟΣ «Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» Σκηνοθεσία: Μανώλης Μπρίμπος Μια διαδραστική αφηγηματική μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια Επανάληψη Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026
ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ «ΕΦΤΑΣΑΡΚΗ» Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών : Σοφία Καψούρου Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Μίνως Μάτσας Έναρξη : 11 Δεκεμβρίου 2026
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ «ΣΑΛΩΜΗ» Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Μουσική: Γιώργος Καλογερόπουλος Έναρξη : 19 Μαρτίου 2027
«ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ» Καλλιτεχνική επιμέλεια – Ερμηνεία : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΣΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Έναρξη : 9 Aπριλίου 2027
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ «ΟΡΛΑΝΤΟ» Σκηνοθεσία : Γιάννης Φασόης Έναρξη : 10 Μαΐου 2027 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ «Το τάμα της Ανθούλας» Καλλιτεχνική επιμέλεια : Xριστίνα Λυκοτσέτα Έναρξη : 14 Μαΐου 2027
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Çiğdem Erdöl | «Artist Unknown* [Αγνώστου Καλλιτέχνη *] *Η Ήβη ήταν εδώ» - Συμπαραγωγή με το Goethe Institut Σκηνοθεσία: Elif Sözer- Zeynep Özden Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
Tatiana Țîbuleac «Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ» /«GRĂDINA DE STICLĂ» (Bασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τατιάνας Τσιμπουλεάκ (Tatiana Țîbuleac), το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019). Συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο «Μιχάι Εμινέσκου» από το Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μετάφραση : Angela Bratsu | Σκηνοθεσία : Petru Hadârcă ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Πρεμιέρα : Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 Ώρα : 19.00
Szekely Csaba «ΤΥΦΛΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ» - Tο έργο του Ρουμάνου Szekely Csaba (Romania, age 41 years) είναι ένα δράμα με φόντο τις κοινωνικοοικονομικές αναταραχές της εποχής μας. 27 & 28 Οκτωβρίου 2026 Σκηνή Ωμέγα Ώρα : 21.00
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ
Για τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, το ζητούμενο είναι, όπως είπε, «να μην αντιμετωπίζουμε το Δημοτικό Θέατρο μόνο ως ένα σπουδαίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως έναν θεσμό που κοιτάζει μπροστά, δημιουργεί και πρωταγωνιστεί στο πολιτιστικό παρόν και μέλλον του Πειραιά και της χώρας» ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξης, υπογράμμισε πως «για τη Δημοτική Αρχή ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής, στην παιδεία και στην κοινωνική συνοχή».
Το παρών στη χθεσινή παρουσίαση έδωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απόδειξη της οποίας αποτελεί η προγραμματική σύμβαση τετραετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.380.000 ευρώ, που έχει συνυπογράψει, από το 2025 με το υπουργείο πολιτισμού και τον Δήμο Πειραιά, αντικείμενο της οποίας αποτελεί, όπως είπε, η οργάνωση, ο συντονισμός ,η υλοποίηση και χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικών,καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών επιστημονικών δράσεων στο δημοτικό θέατρο Πειραιά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ – ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ «ΤZΕΝΗ ΤΖΕΝΗ» Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ Σκηνοθεσία - Σύλληψη : Νίκος Καραθάνος Επανάληψη Έναρξη : 30 Σεπτεμβρίου 2026
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ «Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ» Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Επανάληψη Έναρξη : 23 Νοεμβρίου 2026
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ» Διασκευή - Σκηνοθεσία : Στέλιος Χατζηαδαμίδης Έναρξη : 18 Οκτωβρίου 2026
LARS VON TRIER «DOGVILLE» Σκηνοθεσία - Διασκευή: Άρης Μπινιάρης Έναρξη : 20 Νοεμβρίου 2026 ΜΟΛΙΕΡΟΣ «Ο
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» Μετάφραση - Σκηνοθεσία : Γιάννης Μπέζος Έναρξη : 26 Φεβρουαρίου 2027
ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ «ΓΚΟΛΦΩ» Σκηνοθεσία-Διασκευή : Γεωργία Κατσίλα Έναρξη : 1η Οκτωβρίου 2026
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥΣ»
Μια παράσταση για παιδιά από 3 έως 93 ετών! Σκηνοθεσία : Hλίας Τσούμπελης Έναρξη : 11 Οκτωβρίου 2026
ΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «ΒΑΒΕΛ»
Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για τη σχέση μας με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Σκηνοθεσία : Γιώτα Αργυροπούλου Έναρξη : 19 Νοεμβρίου 2026
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ «Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ» Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος Έναρξη : 7 Iανουαρίου 2027
ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ‘’ΑΚΟΥ ΜΙΚΡΕ’’ o Πειραιάς βομβαρδίστηκε Θεατρική Ομάδα ΜΕΜΕΝΤΑΛ Σκηνοθεσία : Ερμής Περιστέρης Έναρξη : 11 Ιανουαρίου 2027 Martin Crimp «Απόπειρες» Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου & Heiner Müller «Μηχανή Άμλετ» Σκηνοθεσία: Αλίκη Στενού Έναρξη : 28 Ιανουαρίου 2027
ΖΑΚ ΟΦΕΝΜΠΑΧ «ΔΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ» Υπότιτλος : ‘’Του Πάνα το σουραύλι’’ Σκηνοθεσία : Παναγιώτης Αδάμ Μετάφραση - Μουσική διδασκαλία : Νίκος Βασιλείου Έναρξη : 18 Φεβρουαρίου 2027
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ kyrá.frosýnı(κυρά.Φροσύνη) Δύο αιώνες. Δύο πνιγμοί. Κι ένα stand-up, σε παράκρουση. Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Δημήτρης Λιόλιος Έναρξη : 1η Απριλίου 2027
ΦΟΥΑΓΙΕ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΑΛΕΞΙΕΒΙΤΣ «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ» Διασκευή – Σκηνοθεσία : Bίλια Χατζοπούλου Έναρξη : 9 Οκτωβρίου 2026
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΡΙΜΠΟΣ «Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» Σκηνοθεσία: Μανώλης Μπρίμπος Μια διαδραστική αφηγηματική μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια Επανάληψη Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026
ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ «ΕΦΤΑΣΑΡΚΗ» Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών : Σοφία Καψούρου Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Μίνως Μάτσας Έναρξη : 11 Δεκεμβρίου 2026
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ «ΣΑΛΩΜΗ» Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Μουσική: Γιώργος Καλογερόπουλος Έναρξη : 19 Μαρτίου 2027
«ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΑΓΑΠΩ» Καλλιτεχνική επιμέλεια – Ερμηνεία : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΣΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Έναρξη : 9 Aπριλίου 2027
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ «ΟΡΛΑΝΤΟ» Σκηνοθεσία : Γιάννης Φασόης Έναρξη : 10 Μαΐου 2027 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ «Το τάμα της Ανθούλας» Καλλιτεχνική επιμέλεια : Xριστίνα Λυκοτσέτα Έναρξη : 14 Μαΐου 2027
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Çiğdem Erdöl | «Artist Unknown* [Αγνώστου Καλλιτέχνη *] *Η Ήβη ήταν εδώ» - Συμπαραγωγή με το Goethe Institut Σκηνοθεσία: Elif Sözer- Zeynep Özden Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
Tatiana Țîbuleac «Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ» /«GRĂDINA DE STICLĂ» (Bασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τατιάνας Τσιμπουλεάκ (Tatiana Țîbuleac), το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019). Συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο «Μιχάι Εμινέσκου» από το Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μετάφραση : Angela Bratsu | Σκηνοθεσία : Petru Hadârcă ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Πρεμιέρα : Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 Ώρα : 19.00
Szekely Csaba «ΤΥΦΛΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ» - Tο έργο του Ρουμάνου Szekely Csaba (Romania, age 41 years) είναι ένα δράμα με φόντο τις κοινωνικοοικονομικές αναταραχές της εποχής μας. 27 & 28 Οκτωβρίου 2026 Σκηνή Ωμέγα Ώρα : 21.00
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ
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