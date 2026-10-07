Γιάννης Μπέζος και Σπύρος Παπαδόπουλος συναντιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεκαετίες μετά τους «Απαράδεκτους»

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανάμεσα στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Νίκο Διαμαντή {δεξιά} και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξη

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«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λειτουργεί με ευγένεια - ήθος - υπομονή, μακριά από τις λίστες και τις επαναλήψεις, δίνοντας δυνατότητα σε πολλούς, διαφορετικούς ακατάταχτους, ανένταχτους καλλιτέχνες, σε νέες φωνές, αλλά και σε καταξιωμένες, με δημιουργίες ανάσας. Μας ενδιαφέρει να παρεμβαίνουμε με υπομονή, επιμένοντας στην καλλιτεχνική ταυτότητα. Να κοιτάξουμε στα μάτια το μέλλον της πόλης, της χώρας. Είμαστε σήμερα συγκινημένοι γιατί βλέπουμε σιγά σιγά του σπόρους που βάλαμε να ανθίζουν στο χωράφι μας. Αυτός ο δρόμος είναι που μας καλεί να προχωρήσουμε μπροστά» επισήμανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του,Για τον δήμαρχο Πειραιά,, το ζητούμενο είναι, όπως είπε, «να μην αντιμετωπίζουμε το Δημοτικό Θέατρο μόνο ως ένα σπουδαίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως έναν θεσμό που κοιτάζει μπροστά, δημιουργεί και πρωταγωνιστεί στο πολιτιστικό παρόν και μέλλον του Πειραιά και της χώρας» ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού,, υπογράμμισε πως «για τη Δημοτική Αρχή ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής, στην παιδεία και στην κοινωνική συνοχή».Το παρών στη χθεσινή παρουσίαση έδωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απόδειξη της οποίας αποτελεί η προγραμματική σύμβαση τετραετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.380.000 ευρώ, που έχει συνυπογράψει, από το 2025 με το υπουργείο πολιτισμού και τον Δήμο Πειραιά, αντικείμενο της οποίας αποτελεί, όπως είπε, η οργάνωση, ο συντονισμός ,η υλοποίηση και χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικών,καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών επιστημονικών δράσεων στο δημοτικό θέατρο Πειραιά.ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣΈνα ηλιόλουστο ρέκβιεμ Σκηνοθεσία - Σύλληψη : Νίκος Καραθάνος Επανάληψη Έναρξη : 30 Σεπτεμβρίου 2026Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Επανάληψη Έναρξη : 23 Νοεμβρίου 2026Διασκευή - Σκηνοθεσία : Στέλιος Χατζηαδαμίδης Έναρξη : 18 Οκτωβρίου 2026Έναρξη : 20 Νοεμβρίου 2026 ΜΟΛΙΕΡΟΣ «ΟΈναρξη : 26 Φεβρουαρίου 2027Σκηνοθεσία-Διασκευή : Γεωργία Κατσίλα Έναρξη : 1η Οκτωβρίου 2026Μια παράσταση για παιδιά από 3 έως 93 ετών! Σκηνοθεσία : Hλίας Τσούμπελης Έναρξη : 11 Οκτωβρίου 2026Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για τη σχέση μας με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Σκηνοθεσία : Γιώτα Αργυροπούλου Έναρξη : 19 Νοεμβρίου 2026Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος Έναρξη : 7 Iανουαρίου 2027Θεατρική Ομάδα ΜΕΜΕΝΤΑΛ Σκηνοθεσία : Ερμής Περιστέρης Έναρξη : 11 Ιανουαρίου 2027 Martin Crimp «Απόπειρες» Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου & Heiner Müller «Μηχανή Άμλετ» Σκηνοθεσία: Αλίκη Στενού Έναρξη : 28 Ιανουαρίου 2027Υπότιτλος : ‘’Του Πάνα το σουραύλι’’ Σκηνοθεσία : Παναγιώτης Αδάμ Μετάφραση - Μουσική διδασκαλία : Νίκος Βασιλείου Έναρξη : 18 Φεβρουαρίου 2027Δύο αιώνες. Δύο πνιγμοί. Κι ένα stand-up, σε παράκρουση. Δραματουργία – Σκηνοθεσία : Δημήτρης Λιόλιος Έναρξη : 1η Απριλίου 2027Διασκευή – Σκηνοθεσία : Bίλια Χατζοπούλου Έναρξη : 9 Οκτωβρίου 2026Σκηνοθεσία: Μανώλης Μπρίμπος Μια διαδραστική αφηγηματική μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια Επανάληψη Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών : Σοφία Καψούρου Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Μίνως Μάτσας Έναρξη : 11 Δεκεμβρίου 2026Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Μουσική: Γιώργος Καλογερόπουλος Έναρξη : 19 Μαρτίου 2027Καλλιτεχνική επιμέλεια – Ερμηνεία : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΣΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Έναρξη : 9 Aπριλίου 2027Σκηνοθεσία : Γιάννης Φασόης Έναρξη : 10 Μαΐου 2027 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ «Το τάμα της Ανθούλας» Καλλιτεχνική επιμέλεια : Xριστίνα Λυκοτσέτα Έναρξη : 14 Μαΐου 2027[Αγνώστου Καλλιτέχνη *] *Η Ήβη ήταν εδώ» - Συμπαραγωγή με τΣκηνοθεσία: Elif Sözer- Zeynep Özden Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026(Bασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τατιάνας Τσιμπουλεάκ (Tatiana Țîbuleac), το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019). Συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο «Μιχάι Εμινέσκου» από το Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μετάφραση : Angela Bratsu | Σκηνοθεσία : Petru Hadârcă ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Πρεμιέρα : Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 Ώρα : 19.00- Tο έργο του ΡSzekely Csaba (Romania, age 41 years) είναι ένα δράμα με φόντο τις κοινωνικοοικονομικές αναταραχές της εποχής μας. 27 & 28 Οκτωβρίου 2026 Σκηνή Ωμέγα Ώρα : 21.00Δείτε ανα