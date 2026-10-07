Στο δικαστήριο η ΕΑΣ: Πώς μπορεί να μειωθούν οι κρατήσεις για 440.000 συνταξιούχους
Στο δικαστήριο η ΕΑΣ: Πώς μπορεί να μειωθούν οι κρατήσεις για 440.000 συνταξιούχους
Ποια πόρτα ανοίγει η σημερινή δίκη για την ελάφρυνση της κράτησης
Ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, η ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης, που δεν περιλήφθηκε στα μέτρα της ΔΕΘ έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με αφορμή την σημερινή πιλοτική δίκη που διεξάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, με πιθανές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της το 2027, αναλόγως της δικαστικής απόφασης.
Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υπολογίζεται η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παραβιάζει συνταγματικές αρχές, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται με αναλογικότερο σύστημα και να μειωθεί για 440.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1400 ευρώ.
Δηλαδή για μια σύνταξη 2.200 ευρώ, η κράτηση που είναι σήμερα 155 ευρώ (7%) θα μειωθεί στα 88 έως 110 ευρώ.
Μάλιστα εφόσον το δικαστήριο εκδώσει απόφαση θετική υπέρ των συνταξιούχων, αυτή θα ενεργοποιηθεί από την ημέρα δημοσιεύσής της, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύος των ελαφρύνσεων. Ωστόσο σύμφωνα με νομικούς κύκλους, μια ενδεχόμενη θετική απόφαση θα εγείρει δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών για τα χρόνια που οι συνταξιούχοι κατέβαλλαν κρατήσεις.
Σήμερα, από 1ης Ιανουαρίου 2026, η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468,02 ευρώ και άνω, με οκτώ κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%.Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατώφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Αυτό ακριβώς το σημείο αμφισβητεί ο συνταξιούχος που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.
Όπως περιγράφεται στην επίσημη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντικείμενο της πρότυπης δίκης είναι το εάν είναι συνταγματικά συμβατό να εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής στο σύνολο της σύνταξης, αντί να εξαιρείται ένα βασικό ποσό και η εισφορά να υπολογίζεται στο υπερβάλλον τμήμα.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από έγκυρους νομικούς, κινείται υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, ώστε η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό πάνω από το όριο. Η εισήγηση, πάντως, δεν αποτελεί απόφαση και τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια. Σημειώνουμε ότι η απόφαση της ολομέλειας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στο τέλος με αρχές του επόμενου έτους.
Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υπολογίζεται η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παραβιάζει συνταγματικές αρχές, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται με αναλογικότερο σύστημα και να μειωθεί για 440.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1400 ευρώ.
Δηλαδή για μια σύνταξη 2.200 ευρώ, η κράτηση που είναι σήμερα 155 ευρώ (7%) θα μειωθεί στα 88 έως 110 ευρώ.
Μάλιστα εφόσον το δικαστήριο εκδώσει απόφαση θετική υπέρ των συνταξιούχων, αυτή θα ενεργοποιηθεί από την ημέρα δημοσιεύσής της, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύος των ελαφρύνσεων. Ωστόσο σύμφωνα με νομικούς κύκλους, μια ενδεχόμενη θετική απόφαση θα εγείρει δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών για τα χρόνια που οι συνταξιούχοι κατέβαλλαν κρατήσεις.
Σήμερα, από 1ης Ιανουαρίου 2026, η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468,02 ευρώ και άνω, με οκτώ κλιμάκια συντελεστών από 3% έως 14%.Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατώφλι, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Αυτό ακριβώς το σημείο αμφισβητεί ο συνταξιούχος που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.
Όπως περιγράφεται στην επίσημη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντικείμενο της πρότυπης δίκης είναι το εάν είναι συνταγματικά συμβατό να εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής στο σύνολο της σύνταξης, αντί να εξαιρείται ένα βασικό ποσό και η εισφορά να υπολογίζεται στο υπερβάλλον τμήμα.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από έγκυρους νομικούς, κινείται υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, ώστε η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό πάνω από το όριο. Η εισήγηση, πάντως, δεν αποτελεί απόφαση και τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια. Σημειώνουμε ότι η απόφαση της ολομέλειας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στο τέλος με αρχές του επόμενου έτους.
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