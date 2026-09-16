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Τρανς αστυνομικός στη Γερμανία κατηγορείται για βιασμό 14χρονης, είχε σκληρές φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών έως και 3 ετών
Τρανς αστυνομικός στη Γερμανία κατηγορείται για βιασμό 14χρονης, είχε σκληρές φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών έως και 3 ετών
Στον υπολογιστή της 55χρονης αστυνομικού βρέθηκαν επίσης βίντεο που την έδειχναν με αρκετούς σεξουαλικούς συντρόφους, καθώς και με έναν σκύλο
Σε δικαστήριο της Γερμανίας οδηγήθηκε την Τρίτη μια τρανς αστυνομικός η οποία κατηγορείται ότι βίασε ένα 14χρονο κορίτσι και είχε στην κατοχή της μεγάλο αριθμό αρχείων παιδικής πορνογραφίας.
Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τράουνσταϊν, όπου οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι στον υπολογιστή της πρώην αστυνομικού βρέθηκαν αρχεία που περιείχαν σκληρές σκηνές βίας κατά παιδιών ηλικίας ακόμη και τριών ετών.
Κατά το κατηγορητήριο στον υπολογιστή της 55χρονης αστυνομικού βρέθηκαν επίσης βίντεο που την έδειχναν με αρκετούς σεξουαλικούς συντρόφους, καθώς και με έναν σκύλο.
Εκτός από τις κατηγορίες για βιασμό, κακοποίηση ανηλίκων, σωματική βλάβη, διανομή πορνογραφικού υλικού και κατοχή παιδικής πορνογραφίας, η εισαγγελία κατηγορεί επίσης την κατηγορούμενη για παραγωγή υλικού κτηνοβασίας.
Η 55χρονη κατηγορείται ότι βίασε την κόρη φίλης της τον Αύγουστο του 2025, στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σχετικά με το περιστατικό, αναφέρεται: «Το θύμα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και κοιτούσε την κατηγορούμενη σοκαρισμένο. Η κατηγορούμενη βγήκε από το αποχωρητήριο και το θύμα, τρέμοντας ολόκληρο και με την καρδιά του να χτυπά δυνατά, κλειδώθηκε στην τουαλέτα.»
Σύμφωνα με την Daily Mail η εισαγγελία και η υπεράσπιση έχουν συμφωνήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ποινής, πράγμα που σημαίνει ότι, σε περίπτωση καταδίκης, η κατηγορούμενη μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από 3 έως 3,5 χρόνια. Για να ισχύσει, ωστόσο, αυτή η συμφωνία η 55χρονη, η οποία κρατείται σήμερα στο ανδρικό τμήμα των φυλακών του Μονάχου, θα πρέπει να ομολογήσει πλήρως τις πράξεις που της αποδίδονται.
Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τράουνσταϊν, όπου οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι στον υπολογιστή της πρώην αστυνομικού βρέθηκαν αρχεία που περιείχαν σκληρές σκηνές βίας κατά παιδιών ηλικίας ακόμη και τριών ετών.
Κατά το κατηγορητήριο στον υπολογιστή της 55χρονης αστυνομικού βρέθηκαν επίσης βίντεο που την έδειχναν με αρκετούς σεξουαλικούς συντρόφους, καθώς και με έναν σκύλο.
German transgender policewoman 'rapes 14-year-old girl and is found with stash of child porn' https://t.co/ssJRC8klEt— Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026
Εκτός από τις κατηγορίες για βιασμό, κακοποίηση ανηλίκων, σωματική βλάβη, διανομή πορνογραφικού υλικού και κατοχή παιδικής πορνογραφίας, η εισαγγελία κατηγορεί επίσης την κατηγορούμενη για παραγωγή υλικού κτηνοβασίας.
Η 55χρονη κατηγορείται ότι βίασε την κόρη φίλης της τον Αύγουστο του 2025, στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σχετικά με το περιστατικό, αναφέρεται: «Το θύμα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και κοιτούσε την κατηγορούμενη σοκαρισμένο. Η κατηγορούμενη βγήκε από το αποχωρητήριο και το θύμα, τρέμοντας ολόκληρο και με την καρδιά του να χτυπά δυνατά, κλειδώθηκε στην τουαλέτα.»
Σύμφωνα με την Daily Mail η εισαγγελία και η υπεράσπιση έχουν συμφωνήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ποινής, πράγμα που σημαίνει ότι, σε περίπτωση καταδίκης, η κατηγορούμενη μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από 3 έως 3,5 χρόνια. Για να ισχύσει, ωστόσο, αυτή η συμφωνία η 55χρονη, η οποία κρατείται σήμερα στο ανδρικό τμήμα των φυλακών του Μονάχου, θα πρέπει να ομολογήσει πλήρως τις πράξεις που της αποδίδονται.
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