Στη δικαιοσύνη τρεις Νορβηγοί που κατηγορούνται για συνέργεια σε σχέδιο δολοφονίας στη Βρετανία για λογαριασμό του εγκληματικού δικτύου Foxtrot
ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία Δικαιοσύνη Δολοφονία Οργανωμένο έγκλημα Foxtrot Βρετανία

Στη δικαιοσύνη τρεις Νορβηγοί που κατηγορούνται για συνέργεια σε σχέδιο δολοφονίας στη Βρετανία για λογαριασμό του εγκληματικού δικτύου Foxtrot

Το Foxtrot, το πιο γνωστό εγκληματικό δίκτυο της Σουηδίας, που έχει ωστόσο παρακλάδια και στο εξωτερικό, συστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2010 γύρω από τον Ράουα Ματζίντ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Ιράν

Στη δικαιοσύνη τρεις Νορβηγοί που κατηγορούνται για συνέργεια σε σχέδιο δολοφονίας στη Βρετανία για λογαριασμό του εγκληματικού δικτύου Foxtrot
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τρεις νεαροί από τη Νορβηγία παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι ότι συνέβαλαν στην προετοιμασία δολοφονίας στη Βρετανία για λογαριασμό του σουηδικού εγκληματικού δικτύου Foxtrot, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι έχει δεσμούς με το Ιράν.

Οι νεαροί ηλικίας 17 ως 19 ετών, διώκονται κυρίως για συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας, με επιβαρυντικό στοιχείο ότι οι ενέργειες αυτές διαπράχθηκαν στο πλαίσιο ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτοί φέρεται να βοήθησαν τον Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ, έναν 19χρονο Νορβηγό που κρίθηκε ένοχος στη Βρετανία για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη φόνου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν δηλώσει αθώοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, τους οποίους επικαλέστηκε το νορβηγικό πρακτορείο NTB.

Ο 19χρονος Νάτλαντ είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο του Χάντερσφιλντ, στη βόρεια Αγγλία, έχοντας στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα ρεβόλβερ και 19 σφαίρες, που βρέθηκαν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πρόσωπο που είχε αναλάβει να σκοτώσει ο νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας από τους τρεις νεαρούς που δικάζονται από το δικαστήριο του Σερ-Ρόγκαλαντ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, κατηγορείται ότι μετείχε στην στρατολόγηση του Νάτλαντ, ο δεύτερος ότι τον συνόδευσε ως την πτήση του για τη Βρετανία και ότι τον ενθάρρυνε να περάσει στη δράση και ο τρίτος ότι του είχε δώσει επανειλημμένως χρήματα.

Ένας τέταρτος, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση αυτή, καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε ποινή κάθειρξης 14 ετών σε φυλακές ασφαλείας για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων αυτή στη Βρετανία, και για συνέργεια σε δύο φόνους που συνδέονται με το δίκτυο Foxtrot στη Σουηδία.

Κλείσιμο
Ο δικηγόρος του είχε τότε αναγγείλει ότι θα ασκούσε έφεση.

Το Foxtrot, το πιο γνωστό εγκληματικό δίκτυο της Σουηδίας, που έχει ωστόσο παρακλάδια και στο εξωτερικό, συστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2010 γύρω από τον Ράουα Ματζίντ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Ιράν, και ο οποίος έχει εμπλακεί σε δεκάδες βίαια εγκλήματα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης