Ανήλικοι εκτελεστές «κατά παραγγελία»: Πώς εγκληματικές οργανώσεις στρατολογούν εφήβους μέσω social media για συμβόλαια θανάτου σε όλη την Ευρώπη
Ανήλικοι εκτελεστές «κατά παραγγελία»: Πώς εγκληματικές οργανώσεις στρατολογούν εφήβους μέσω social media για συμβόλαια θανάτου σε όλη την Ευρώπη
Η Europol προειδοποιεί για το φαινόμενο «Violence-as-a-Service», με συμμορίες όπως το Foxtrot Network να χρησιμοποιούν ακόμη και 15χρονους ως πληρωμένους δολοφόνους - Οι εντολές δίνονται σαν βιντεοπαιχνίδι και οι στρατολογήσεις γίνονται μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών
Η καταδίκη ενός 19χρονου Νορβηγού από το δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία στο Δυτικό Γιορκσάιρ φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο μοντέλο οργανωμένου εγκλήματος που εξαπλώνεται στην Ευρώπη.
Πίσω από την υπόθεση βρίσκεται το διαβόητο εγκληματικό δίκτυο Foxtrot, το οποίο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Αρχές, στρατολογεί εφήβους μέσω των social media και κρυπτογραφημένων εφαρμογών, μετατρέποντάς τους σε επί πληρωμή εκτελεστές.
Η υπόθεση αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του φαινομένου που οι ειδικοί ονομάζουν Violence-as-a-Service (VaaS) ή «Βία ως Υπηρεσία», κατά το οποίο εγκληματικές οργανώσεις αναθέτουν δολοφονίες και επιθέσεις σε ευάλωτους νέους, δελεάζοντάς τους με μεγάλα χρηματικά ποσά και αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους.
Σύμφωνα με την Europol, το φαινόμενο εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη και πλέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις αστυνομικές αρχές.
Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι από το 2022 το δίκτυο ευθύνεται για περίπου 35 δολοφονίες, αλλά και για δεκάδες απόπειρες και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ενέργειες εναντίον ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη με χειροβομβίδες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, ιδιαίτερα μετά το 2023, όταν ο αρχηγός της, Ράουα Ματζίντ, εγκατέλειψε τη Σουηδία και εγκαταστάθηκε στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές και ερευνητές δημοσιογράφους, ο Ματζίντ φέρεται να συνεργάζεται με το Ιράν, οργανώνοντας επιθέσεις εναντίον αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και ισραηλινών στόχων. Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον ίδιο και στο Foxtrot τον Απρίλιο του 2025.
Πίσω από την υπόθεση βρίσκεται το διαβόητο εγκληματικό δίκτυο Foxtrot, το οποίο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Αρχές, στρατολογεί εφήβους μέσω των social media και κρυπτογραφημένων εφαρμογών, μετατρέποντάς τους σε επί πληρωμή εκτελεστές.
Η υπόθεση αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του φαινομένου που οι ειδικοί ονομάζουν Violence-as-a-Service (VaaS) ή «Βία ως Υπηρεσία», κατά το οποίο εγκληματικές οργανώσεις αναθέτουν δολοφονίες και επιθέσεις σε ευάλωτους νέους, δελεάζοντάς τους με μεγάλα χρηματικά ποσά και αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους.
Σύμφωνα με την Europol, το φαινόμενο εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη και πλέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις αστυνομικές αρχές.
Η συμμορία Foxtrot και οι δεσμοί με το ΙράνΣτο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το Foxtrot Network, μία από τις πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της Σουηδίας.
Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι από το 2022 το δίκτυο ευθύνεται για περίπου 35 δολοφονίες, αλλά και για δεκάδες απόπειρες και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ενέργειες εναντίον ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη με χειροβομβίδες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, ιδιαίτερα μετά το 2023, όταν ο αρχηγός της, Ράουα Ματζίντ, εγκατέλειψε τη Σουηδία και εγκαταστάθηκε στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές και ερευνητές δημοσιογράφους, ο Ματζίντ φέρεται να συνεργάζεται με το Ιράν, οργανώνοντας επιθέσεις εναντίον αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και ισραηλινών στόχων. Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον ίδιο και στο Foxtrot τον Απρίλιο του 2025.
Οι δολοφονίες οργανώνονται σαν... ηλεκτρονικό παιχνίδιΤο πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ο τρόπος στρατολόγησης των νεαρών εκτελεστών. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή ομάδα GRIMM της Europol, οι επαφές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως το Signal. Οι εντολές δίνονται βήμα προς βήμα, όπως σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Οι στρατολόγοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα εμπνευσμένα από γνωστά videogames, όπως το Agent 47, δανεισμένο από τη σειρά παιχνιδιών Hitman.
Στους υποψήφιους εκτελεστές αποστέλλονται χάρτες, βίντεο, οδηγίες, συντεταγμένες GPS και σημεία όπου έχουν κρυφτεί όπλα και χρήματα. Οι νέοι αντιμετωπίζονται σαν «παίκτες» που ολοκληρώνουν αποστολές.
Ο 18χρονος που σκότωσε λάθος άνθρωπο
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του 18χρονου Ατίλα Αζίμοφ. Τον Φεβρουάριο του 2025 πυροβόλησε επανειλημμένα έναν 20χρονο φοιτητή, τον Μουράντ Αμπντελκαντέρ, έξω από τη Στοκχόλμη. Ο νεαρός επέστρεφε από τη βάρδιά του σε κατάστημα McDonald's όταν δέχθηκε τα πυρά. Ο δράστης τον πυροβόλησε πολλές φορές και έριξε τη χαριστική βολή στο κεφάλι του. Μόνο που είχε σκοτώσει τον λάθος άνθρωπο. Σήμερα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Οι περισσότεροι δεν πληρώνονται ποτέΠαρά τις υποσχέσεις για αμοιβές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, οι περισσότεροι νεαροί εκτελεστές δεν λαμβάνουν ποτέ χρήματα. Οι οργανώσεις γνωρίζουν ότι οι δράστες συλλαμβάνονται σχεδόν αμέσως μετά τις επιθέσεις. Έτσι αποφεύγουν να τους καταβάλουν τις αμοιβές. «Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν οι έφηβοι συλληφθούν», εξηγεί ο Σουηδός ερευνητής δημοσιογράφος Ντίαμαντ Σαλίχου. «Αν συλληφθούν, δεν μπορούν πλέον να ζητήσουν τα χρήματα που τους είχαν υποσχεθεί».
Το σχέδιο δολοφονίας στη ΒρετανίαΑνάλογη είναι η περίπτωση του Νορβηγού Γιοχάνες Νάτλαντ, ο οποίος καταδικάστηκε για συνωμοσία δολοφονίας στη Βρετανία. Ο νεαρός είχε μεγαλώσει σε εύπορη οικογένεια δημοσιογράφων, όμως οδηγήθηκε στα ναρκωτικά και αντιμετώπισε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μέσω διαδικτύου έλαβε μήνυμα που έγραφε: «Killing in England – 270.000 κορώνες» (περίπου 21.000 λίρες).
Το Foxtrot πλήρωσε το αεροπορικό εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το Μάντσεστερ, τον καθοδηγούσε συνεχώς μέσω Signal και του υπέδειξε πού βρίσκονταν κρυμμένα όπλα και μετρητά. Συνελήφθη πριν ακόμη πληροφορηθεί ποιος θα ήταν ο στόχος του. Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν εάν επρόκειτο για εγκληματική εκτέλεση ή για πολιτική επίθεση που συνδεόταν με το Ιράν.
Έφηβοι στρατολογούν άλλους εφήβουςΟι έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας μόλις 16χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Generalen», στρατολογούσε ανήλικους δολοφόνους για λογαριασμό του Foxtrot. Ο ίδιος φέρεται να προσέλαβε τόσο τον Αζίμοφ όσο και άλλους νεαρούς που πραγματοποίησαν δολοφονίες στη Σουηδία. Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν επιχείρησε να οργανώσει τη δολοφονία του 14χρονου γιου Νορβηγού αστυνομικού. Ένας από τους ανήλικους που είχε στρατολογήσει ενημέρωσε τις αρχές. Ο «Generalen» καταδικάστηκε τον Μάιο του 2026 σε 14 χρόνια κάθειρξη.
Η Europol αντεπιτίθεταιΓια την αντιμετώπιση του φαινομένου δημιουργήθηκε η επιχειρησιακή ομάδα OTF GRIMM, στην οποία συμμετέχουν έντεκα ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία,
Ισλανδία.
Μέσα στους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας της έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 280 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και βασικά στελέχη του Foxtrot. Παρ' όλα αυτά, ο αρχηγός της οργάνωσης παραμένει στην Τεχεράνη και εξακολουθεί να θεωρείται επιχειρησιακά ενεργός.
Οι αρχές φοβούνται επέκταση του μοντέλουΟι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι το μοντέλο «Βία ως Υπηρεσία» δεν περιορίζεται πλέον στο Foxtrot.Άλλες εγκληματικές οργανώσεις, ακόμη και αντίπαλες συμμορίες, έχουν ήδη υιοθετήσει την ίδια μέθοδο στρατολόγησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Το φαινόμενο, που ξεκίνησε από τη Σουηδία, έχει πλέον εξαπλωθεί στη Σκανδιναβία, στη βόρεια Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για μια νέα γενιά οργανωμένου εγκλήματος που εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα των νέων και τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων.
πηγή: bbc
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