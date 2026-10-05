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Συνελήφθη Μαλτέζος που σκόπευε να μεταφέρει παράνομα 300 χελώνες και 77 παπαγάλους από τη Σικελία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθη Μαλτέζος που σκόπευε να μεταφέρει παράνομα 300 χελώνες και 77 παπαγάλους από τη Σικελία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι ιταλικές Αρχές κατάσχεσαν και παρέδωσαν τα εξωτικά ζώα σε ερασιτεχνικό εκτροφέα, ο οποίος εγγυήθηκε τη φροντίδα τους - 76 από αυτά ανήκουν σε είδη που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Ουάσιγκτον
Στη σύλληψη ενός Μαλτέζου για τη παράνομη μεταφορά 377 εξωτικών ζώων προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) οι ιταλικές Αρχές στο λιμάνι του Ποτσάλο της Σικελίας.
Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Ποτσάλο και οι λειτουργοί της τοπικής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων πραγματοποίησαν έλεγχο κοντά σε σημείο επιβίβασης ενός καταμαράν με προορισμό τη Μάλτα και εντόπισαν συνολικά 300 χελώνες και 77 παπαγάλους μέσα σε αυτοκίνητο.
Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η Επιχειρησιακή Ομάδα C.I.T.E.S. της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας της Κατάνια-Φοντανάροσα μεταξύ των εξωτικών ζώων τα 76 ανήκουν σε είδη (Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla και Cacatua alba) που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Ουάσινγκτον για το διεθνές εμπόριο ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από την εν λόγω Σύμβαση.
Για αυτούς τους λόγους, ο Μαλτέζος παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία της Ραγκούζα, για τα αδικήματα της διατήρησης ζώων σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τη φύση τους και που προκαλούν σοβαρά βάσανα, καθώς και για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο 150/1992, σχετικά με την εφαρμογή στην Ιταλία της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Η επιχείρηση επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση της Οικονομικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Διοικήσεων που ανανεώθηκε το 2025, για την επιτήρηση των τελωνειακών χώρων και την καταπολέμηση των παράνομων διακινήσεων, όπως το ολοένα και πιο διαδεδομένο φαινόμενο του παράνομου εμπορίου προστατευόμενων ζωικών ειδών, εις βάρος ολόκληρου του οικοσυστήματος και της νόμιμης αγοράς.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το πρόσωπο που παραπέμφθηκε στη Δικαστική Αρχή, ισχύει η αρχή της τεκμηρίου αθωότητας έως την ενδεχόμενη έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.
Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Ποτσάλο και οι λειτουργοί της τοπικής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων πραγματοποίησαν έλεγχο κοντά σε σημείο επιβίβασης ενός καταμαράν με προορισμό τη Μάλτα και εντόπισαν συνολικά 300 χελώνες και 77 παπαγάλους μέσα σε αυτοκίνητο.
Κτηνίατροι της ASP της Ραγκούσα έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως τα εξωτικά ζώα δεν είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλους χώρους, ενώ η θερμοκρασία για τη διαφύλαξη της υγείας τους δεν είχε ρυθμιστεί επαρκώς.
#GdiF #Ragusa in collaborazione con @AdmGov sequestrati 377 animali esotici occultati in un’autovettura al porto di Pozzallo, 76 dei quali appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere https://t.co/yI4hrbvNZi— Guardia di Finanza (@GDF) October 5, 2026
Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η Επιχειρησιακή Ομάδα C.I.T.E.S. της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας της Κατάνια-Φοντανάροσα μεταξύ των εξωτικών ζώων τα 76 ανήκουν σε είδη (Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla και Cacatua alba) που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Ουάσινγκτον για το διεθνές εμπόριο ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από την εν λόγω Σύμβαση.
Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν, αμέσως, σε έναν ερασιτεχνικό εκτροφέα, ο οποίος εγγυήθηκε τη φροντίδα τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
VIDEO | 377 animali esotici sequestrati nel porto di Pozzallo in Sicilia #ANSA https://t.co/o8FxoxBjpn https://t.co/qKsf5AFcCQ— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 5, 2026
Για αυτούς τους λόγους, ο Μαλτέζος παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία της Ραγκούζα, για τα αδικήματα της διατήρησης ζώων σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τη φύση τους και που προκαλούν σοβαρά βάσανα, καθώς και για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο 150/1992, σχετικά με την εφαρμογή στην Ιταλία της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Η επιχείρηση επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση της Οικονομικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Διοικήσεων που ανανεώθηκε το 2025, για την επιτήρηση των τελωνειακών χώρων και την καταπολέμηση των παράνομων διακινήσεων, όπως το ολοένα και πιο διαδεδομένο φαινόμενο του παράνομου εμπορίου προστατευόμενων ζωικών ειδών, εις βάρος ολόκληρου του οικοσυστήματος και της νόμιμης αγοράς.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το πρόσωπο που παραπέμφθηκε στη Δικαστική Αρχή, ισχύει η αρχή της τεκμηρίου αθωότητας έως την ενδεχόμενη έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.
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