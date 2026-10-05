Ανθρώπινοι πύργοι ύψους έως και 10 μέτρων στον διαγωνισμό Castell της Ταραγόνας, εντυπωσιακό θέαμα για χιλιάδες θεατές, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Καταλονία Πύργοι Διαγωνισμός Ισπανία

Ανθρώπινοι πύργοι ύψους έως και 10 μέτρων στον διαγωνισμό Castell της Ταραγόνας, εντυπωσιακό θέαμα για χιλιάδες θεατές, βίντεο και φωτογραφίες

Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αριθμούν ακόμη και 500 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με στόχο να σχηματίσουν τον ψηλότερο και πιο σύνθετο πύργο - Σε ορισμένες περιπτώσεις τα «castells» φτάνουν ακόμη και τα δέκα μέτρα

Ανθρώπινοι πύργοι ύψους έως και 10 μέτρων στον διαγωνισμό Castell της Ταραγόνας, εντυπωσιακό θέαμα για χιλιάδες θεατές, βίντεο και φωτογραφίες
Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στην Ταραγόνα της Ισπανίας για να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα θεάματα της Καταλονίας: τον διαγωνισμό «castells», στον οποίο ομάδες εκατοντάδων ανθρώπων επιχειρούν να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν ψηλότερους ανθρώπινους πύργους.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Tarraco Arena, μια παλιά αρένα ταυρομαχιών στην Ταραγόνα, δυτικά της Βαρκελώνης, και συγκεντρώνει ομάδες από ολόκληρη την Καταλονία.

Όπως αναφέρει το catalannews.com, ορισμένες ομάδες κατάφεραν να κατασκευάσουν ανθρώπινους πύργους ύψους οκτώ επιπέδων, με την ομάδα Marrecs de Salt να επικρατεί στη διοργάνωση του Σαββάτου.

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Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αριθμούν ακόμη και 500 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με στόχο να σχηματίσουν τον ψηλότερο και πιο σύνθετο πύργο. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα «castells» φτάνουν ακόμη και τα δέκα επίπεδα, ξεπερνώντας σε ύψος τα 12 μέτρα.

Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα καταφέρει να ολοκληρώσει τον πιο δύσκολο και ψηλό σχηματισμό, χωρίς αυτός να καταρρεύσει.

Ανθρώπινοι πύργοι ύψους έως και 10 μέτρων στον διαγωνισμό Castell της Ταραγόνας, εντυπωσιακό θέαμα για χιλιάδες θεατές, βίντεο και φωτογραφίες
Ανθρώπινοι πύργοι ύψους έως και 10 μέτρων στον διαγωνισμό Castell της Ταραγόνας, εντυπωσιακό θέαμα για χιλιάδες θεατές, βίντεο και φωτογραφίες


Οι θεαματικές πτώσεις

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν στέφεται πάντοτε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο ανθρώπινος πύργος της ομάδας Castellers de Barcelona κατέρρευσε, με τα μέλη της να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.

Παρόμοια κατάληξη είχε και μία από τις προσπάθειες της Castellers Joves de Valls, τα μέλη της οποίας, ντυμένα στα χαρακτηριστικά ροζ χρώματα της ομάδας, έχασαν την ισορροπία τους και ο σχηματισμός διαλύθηκε.

Οι πτώσεις δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο στα «castells», καθώς η σταθερότητα ενός πύργου εξαρτάται από τον ακριβή συντονισμό εκατοντάδων ανθρώπων.

Η βάση σχηματίζεται από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ενώ όσο ο πύργος ψηλώνει ανεβαίνουν σε αυτόν ελαφρύτερα μέλη της ομάδας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο λεγόμενος «crowner», ο οποίος σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πύργου σηκώνοντας το χέρι του.


Παράδοση δύο και πλέον αιώνων

Τα «castells» έχουν τις ρίζες τους στα τέλη του 18ου αιώνα και αποτελούν μία από τις πλέον χαρακτηριστικές παραδόσεις της Καταλονίας.

Ανθρώπινοι πύργοι σχηματίζονται ακόμη και σήμερα σε πλατείες και πόλεις της περιοχής, όχι μόνο στο πλαίσιο διαγωνισμών αλλά και κατά τη διάρκεια τοπικών γιορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ήδη από το 1867, το χορωδιακό έργο «Els Xiquets de Valls» του Ζοζέπ Ανσέλμ Κλαβέ περιέγραφε τα τέσσερα βασικά συστατικά ενός επιτυχημένου ανθρώπινου πύργου: «δύναμη, ισορροπία, θάρρος και σωστή κρίση».

Για να θεωρηθεί ένας σχηματισμός «castell» πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι επίπεδα, ενώ κάθε τμήμα του πύργου έχει τη δική του ονομασία και συγκεκριμένο ρόλο.

Οι ομάδες μπορούν να αριθμούν από περίπου 100 έως και 1.000 μέλη και ξεχωρίζουν τόσο από τα χρώματα των στολών τους όσο και από τις περιοχές καταγωγής τους. Μεταξύ των γνωστότερων είναι οι Xiquets de Valls, Marrecs de Salt και Castellers de Barcelona.

Η φετινή διοργάνωση ήταν η 30ή από τότε που ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, το 1932, συνεχίζοντας μια παράδοση που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα μετατρέπει την ανθρώπινη συνεργασία, την ισορροπία και το θάρρος σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θεάματα της Καταλονίας.

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