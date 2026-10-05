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Η Ρωσία μάς κάνει σκιώδη πόλεμο, ετοιμάζει δολοφονίες και δολιοφθορές, είπαν δημοσίως οι αρχηγοί των Μυστικών Υπηρεσιών της Γερμανίας
Η Ρωσία μάς κάνει σκιώδη πόλεμο, ετοιμάζει δολοφονίες και δολιοφθορές, είπαν δημοσίως οι αρχηγοί των Μυστικών Υπηρεσιών της Γερμανίας
Πήραν τον λόγο σε δημόσια ακρόαση στην Μπούντεσταγκ
Η Γερμανία θα πρέπει να καταστεί πιο ανθεκτική απέναντι στις ρωσικές απειλές, επισημαίνουν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. «Η Ρωσία διεξάγει έναν σκιώδη πόλεμο εναντίον μας», δηλώνει ο επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Μάρτιν Γιέγκερ, σε δημόσια ακρόαση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου (PKGr) της υπηρεσίας του.
Ο Γιέγκερ κάνει λόγο για απόπειρες «εκφοβισμού», καθώς και για «ενέργειες χαμηλού προφίλ» εναντίον κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες μάλιστα «δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση». Υπό αυτές τις συνθήκες, επισημαίνει, οι υπηρεσίες πληροφοριών συνιστούν «μία πρώτη γραμμή άμυνας». Από το περασμένο καλοκαίρι, αναφέρει ο επικεφαλής του BND, έχει ενταθεί αισθητά ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή η Ρωσία προσπαθεί να σταματήσει την παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.
«Έχουμε ήδη να επιδείξουμε κάποιες επιτυχίες στην αποτροπή επιθέσεων», λέει ο Σινάν Σελέν, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και κατά συνέπεια οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους σε εκείνον που ακολουθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την Επιτροπή Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών στελεχώνουν βουλευτές από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους «Πράσινους». Δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)» και της Αριστεράς (Die Linke), καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία για να εκλεγούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή.
Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας αναμένεται να συζητήσει σύντομα σχέδιο νόμου, το οποίο θα διευρύνει τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών. Υπο προϋποθέσεις, οι υπηρεσίες θα μπορούν όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες, αλλά και να αναλαμβάνουν επιχειρησιακή δράση, προκειμένου για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουν δολιοφθορές.
Ο Γιέγκερ κάνει λόγο για απόπειρες «εκφοβισμού», καθώς και για «ενέργειες χαμηλού προφίλ» εναντίον κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες μάλιστα «δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση». Υπό αυτές τις συνθήκες, επισημαίνει, οι υπηρεσίες πληροφοριών συνιστούν «μία πρώτη γραμμή άμυνας». Από το περασμένο καλοκαίρι, αναφέρει ο επικεφαλής του BND, έχει ενταθεί αισθητά ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή η Ρωσία προσπαθεί να σταματήσει την παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.
Here’s Martin Jäger, president of the German Federal Intelligence Service (BND), scaring the Bundestag with the ‘Russian threat’: “We didn’t seek this confrontation. Russia is forcing it upon us, viewing us as a main adversary.” Until 2025, he served as the ambassador to Ukraine. Upon leaving his post, he promised to stay “closely connected to the country.” Looks like he is keeping his word.— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) October 5, 2026
Σχέδια για δολοφονίες;Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, Σινάν Σελέν, προειδοποιεί ότι η Ρωσία προετοιμάζεται ακόμη και για «δολιοφθορές» και «ανθρωποκτονίες». Το ρεπερτόριο των (εχθρικών) ενεργειών περιλαμβάνει επίσης εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιθέσεις όπως το πρόσφατο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Εκεί είχε εντοπιστεί στις αρχές Αυγούστου ένα ντρόουν παγιδευμένο με εκρηκτικά σε μικρή απόσταση από χώρο στάθμευσης ναυλωμένων ουκρανικών αεροσκαφών.
«Έχουμε ήδη να επιδείξουμε κάποιες επιτυχίες στην αποτροπή επιθέσεων», λέει ο Σινάν Σελέν, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και κατά συνέπεια οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους σε εκείνον που ακολουθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
«Κατά κανόνα» μυστικές οι συνεδριάσειςΚατά κανόνα οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν ο Μάρτιν Γιέγκερ, ο Σινάν Σελέν και η επικεφαλής της Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας (MAD) Μαρτίνα Ρόζενμπεργκ, παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, για μία φορά τον χρόνο γίνεται μία εξαίρεση, όπως συμβαίνει σήμερα.
Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την Επιτροπή Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών στελεχώνουν βουλευτές από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους «Πράσινους». Δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)» και της Αριστεράς (Die Linke), καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία για να εκλεγούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή.
Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας αναμένεται να συζητήσει σύντομα σχέδιο νόμου, το οποίο θα διευρύνει τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών. Υπο προϋποθέσεις, οι υπηρεσίες θα μπορούν όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες, αλλά και να αναλαμβάνουν επιχειρησιακή δράση, προκειμένου για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουν δολιοφθορές.
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