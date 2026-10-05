Νετανιάχου: Θα λογαριαστούμε με όλους όσοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να μας απειλήσει

«Θα φτάσουμε σε αυτούς, όπως φτάσαμε και στους άλλους», προειδοποίησε σε ομιλία του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να απειλήσει την ύπαρξή του





Σύμφωνα με τους







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Benjamin Netanyahu promises today that any terrorist who invaded Israel on October 7 will die: “Anyone who took part in the attack against us, and anyone who held our hostages, is living on borrowed time. We will reach them just as we reached the others” https://t.co/EKyT8fptsO — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 5, 2026





«Ευκαιρία για ειρήνη» με τον Λίβανο Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ειρήνη με τη γειτονική χώρα.



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Όπως είπε, το Ισραήλ θα επιχειρήσει να δημιουργήσει «μια ευκαιρία για ειρήνη με μια χώρα στην οποία η συντριπτική πλειονότητα θέλει ειρήνη μαζί μας».



Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την κρατική τελετή για την τρίτη επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, με τον Νετανιάχου να επικεντρώνει μεγάλο μέρος της ομιλίας του τόσο στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ όσο και στο Ιράν.



Τι είπε για το Ιράν Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να απειλήσει την ύπαρξή του, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σήμερα «στην πιο αδύναμη κατάσταση από την ίδρυσή του».



Μήνυμα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει όσους συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου , μιλώντας σε κρατική τελετή στη μνήμη των στρατιωτών και των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους τα τρία χρόνια που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς . «Θα λογαριαστούμε με όλους όσοι συμμετείχαν στην επίθεση», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.Σύμφωνα με τους Times Of Israel , ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα του έχει ακόμη «αποστολές» να ολοκληρώσει και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να τις φέρει εις πέρας.«Στη Γάζα δεν θα υπάρξει καμία διακυβέρνηση της Χαμάς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όσοι συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ισραήλ ή κρατούσαν ομήρους «ζουν με δανεικό χρόνο».«Θα φτάσουμε σε αυτούς, όπως φτάσαμε και στους άλλους», προειδοποίησε, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ συνεχίζει καθημερινά τις επιχειρήσεις του εναντίον στελεχών της Χαμάς.Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ειρήνη με τη γειτονική χώρα.Όπως είπε, το Ισραήλ θα επιχειρήσει να δημιουργήσει «μια ευκαιρία για ειρήνη με μια χώρα στην οποία η συντριπτική πλειονότητα θέλει ειρήνη μαζί μας».Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την κρατική τελετή για την τρίτη επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, με τον Νετανιάχου να επικεντρώνει μεγάλο μέρος της ομιλίας του τόσο στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ όσο και στο Ιράν.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να απειλήσει την ύπαρξή του, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σήμερα «στην πιο αδύναμη κατάσταση από την ίδρυσή του».

«Παλεύει για την επιβίωσή του και στο τέλος θα εξαφανιστεί», υποστήριξε.



Κατά τον Νετανιάχου, το Ιράν είχε καταρτίσει ένα σχέδιο τριών αξόνων με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ: τη δράση ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στην περιοχή, ένα μεγάλο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων με στόχο ισραηλινές πόλεις και, όπως υποστήριξε, την απόκτηση πυρηνικών όπλων.



Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατάφεραν να αποδυναμώσουν το δίκτυο των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή και να απομακρύνουν εχθρικές δυνάμεις από τα σύνορα του Ισραήλ, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας.



Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στις ισραηλινές επιχειρήσεις εντός του Ιράν, λέγοντας ότι επλήγησαν αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και κρίσιμα τμήματα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.



«Πλήξαμε σκληρά το πυρηνικό του πρόγραμμα — επιστήμονες, εγκαταστάσεις και υποδομές», δήλωσε.



Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι η στρατιωτική και πολιτική εκστρατεία που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, συνδέοντας τις επιχειρήσεις στη Γάζα, στον Λίβανο και απέναντι στο Ιράν με τον ευρύτερο στόχο της αποτροπής νέων απειλών κατά του Ισραήλ.