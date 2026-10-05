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Στη φυλακή γιατί παρακολουθούσε γυναίκες TikToker που δήλωνε «χάκερ» και «δαιμονολόγος» στη Φλόριντα
Στη φυλακή γιατί παρακολουθούσε γυναίκες TikToker που δήλωνε «χάκερ» και «δαιμονολόγος» στη Φλόριντα
Δύο γυναίκες τον κατήγγειλαν πως διέρρευσε προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο - Για να αποφυλακιστεί πρέπει να πληρώσει εγγύηση 31.200 ευρώ
Στη φυλακή κατέληξε TikToker από τη Φλόριντα που αυτοπροσδιορίζεται ως «χάκερ» και «δαιμονολόγος» διότι δημοσίευσε στο διαδίκτυο προσωπικές πληροφορίες γυναικών και καυχιόνταν ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.
Ο 36χρονος Μαρκ Στίβεν Άσια, από το Πορτ Σεντ Λούσι, οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας, αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για αδίκημα σε βάρος χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εγγύησή του ορίστηκε στις 31.200 ευρώ, σύμφωνα με την New York Post.
Στην ένορκη κατάθεση στην αστυνομία, περιγράφονται δύο γυναίκες, οι οποίες δήλωσαν ότι προσωπικές τους πληροφορίες εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του 36χρονου στο TikTok, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που τον είχε εμπιστευτεί για να τη βοηθήσει με ένα πρόβλημα στον υπολογιστή της.
Σε βίντεο που εξέτασε ντετέκτιβ, ο Άσια απαριθμούσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές μιας από τις γυναίκες και να ισχυριζόταν ότι γνώριζε τις πρόσφατες αγορές της. «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης σου. Τι θα έλεγες να μιλήσουμε για τις τελευταίες 10 αγορές που έκανες στο διαδίκτυο;», είπε, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που περιλαμβάνεται στην κατάθεση.
Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο κωδικός πρόσβασης είχε κοινοποιηθεί μόνο σε μια κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Ο Άσια δεν ήταν μέλος της, είπε, αν και υποψιαζόταν ότι ίσως είχε μπει χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό.
Κανείς στη συνομιλία δεν είχε άδεια να τον κοινοποιήσει εκτός της ομάδας, είπε στην αστυνομία. Είπε επίσης ότι δεν γνώριζε πώς θα μπορούσε να είχε αποκτήσει τον αριθμό αναγνώρισης του τηλεφώνου της ή τα τραπεζικά της στοιχεία.
Στην περίπτωση της δεύτερης γυναίκας, οι ανησυχίες άρχισαν έπειτα από ένα αίτημα για τεχνική βοήθεια. Είπε στην αστυνομία ότι επέτρεψε στον 36χρονο να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή της τον Οκτώβριο του 2025, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με μια εφαρμογή. Μήνες αργότερα, όπως είπε, εκείνος ισχυρίστηκε ότι ουσιαστικά είχε εγκαταστήσει έναν ιό στον υπολογιστή ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο, επιτρέποντάς του να βλέπει πληροφορίες.
Στη συνέχεια, μια φωτογραφία από ιδιωτικό μήνυμα στο Telegram στο κινητό της εμφανίστηκε σε μία από τις αναρτήσεις του στο TikTok. Ο Άσια ισχυρίστηκε ότι η εικόνα προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Ωστόσο, η γυναίκα έδωσε στους ερευνητές ένα στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε τη φωτογραφία μέσα στο μήνυμα του Telegram.
Η αστυνομία κατέγραψε επίσης δηλώσεις στις οποίες ο 36χρονος φαινόταν να καυχιέται ότι εντόπισε την τοποθεσία της μέσω του κινητού της τηλεφώνου. «Χάρη στο GPS μέσα στο τηλέφωνό της, αλλά τι έκανα εγώ;» είπε στο βίντεο.
Οι αναρτήσεις συνέχισαν να συσσωρεύονται. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο 36χρονος ανέβασε πάνω από 100 βίντεο στο TikTok στα οποία αναφερόταν στη μία γυναίκα, δημοσιεύοντας ορισμένες φορές έως και έξι μέσα σε μία ημέρα. Φέρεται επίσης να απέκτησε έναν ιστότοπο, στον οποίο δημοσίευσε φωτογραφία της ενώ έκανε τατουάζ.
Ο 36χρονος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο κατηγορούμενος για παρακολουθήσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά οι εισαγγελείς είχαν αποσύρει τις κατηγορίες τον Μάιο. Τότε, περιέγραφε τον εαυτό του ως «πρώην σατανιστή» και «μηχανικό κυβερνοασφάλειας».
Ο 36χρονος Μαρκ Στίβεν Άσια, από το Πορτ Σεντ Λούσι, οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας, αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για αδίκημα σε βάρος χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εγγύησή του ορίστηκε στις 31.200 ευρώ, σύμφωνα με την New York Post.
Στην ένορκη κατάθεση στην αστυνομία, περιγράφονται δύο γυναίκες, οι οποίες δήλωσαν ότι προσωπικές τους πληροφορίες εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του 36χρονου στο TikTok, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που τον είχε εμπιστευτεί για να τη βοηθήσει με ένα πρόβλημα στον υπολογιστή της.
Σε βίντεο που εξέτασε ντετέκτιβ, ο Άσια απαριθμούσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές μιας από τις γυναίκες και να ισχυριζόταν ότι γνώριζε τις πρόσφατες αγορές της. «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης σου. Τι θα έλεγες να μιλήσουμε για τις τελευταίες 10 αγορές που έκανες στο διαδίκτυο;», είπε, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που περιλαμβάνεται στην κατάθεση.
Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο κωδικός πρόσβασης είχε κοινοποιηθεί μόνο σε μια κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Ο Άσια δεν ήταν μέλος της, είπε, αν και υποψιαζόταν ότι ίσως είχε μπει χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό.
Κανείς στη συνομιλία δεν είχε άδεια να τον κοινοποιήσει εκτός της ομάδας, είπε στην αστυνομία. Είπε επίσης ότι δεν γνώριζε πώς θα μπορούσε να είχε αποκτήσει τον αριθμό αναγνώρισης του τηλεφώνου της ή τα τραπεζικά της στοιχεία.
Στην περίπτωση της δεύτερης γυναίκας, οι ανησυχίες άρχισαν έπειτα από ένα αίτημα για τεχνική βοήθεια. Είπε στην αστυνομία ότι επέτρεψε στον 36χρονο να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή της τον Οκτώβριο του 2025, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με μια εφαρμογή. Μήνες αργότερα, όπως είπε, εκείνος ισχυρίστηκε ότι ουσιαστικά είχε εγκαταστήσει έναν ιό στον υπολογιστή ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο, επιτρέποντάς του να βλέπει πληροφορίες.
Στη συνέχεια, μια φωτογραφία από ιδιωτικό μήνυμα στο Telegram στο κινητό της εμφανίστηκε σε μία από τις αναρτήσεις του στο TikTok. Ο Άσια ισχυρίστηκε ότι η εικόνα προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Ωστόσο, η γυναίκα έδωσε στους ερευνητές ένα στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε τη φωτογραφία μέσα στο μήνυμα του Telegram.
Η αστυνομία κατέγραψε επίσης δηλώσεις στις οποίες ο 36χρονος φαινόταν να καυχιέται ότι εντόπισε την τοποθεσία της μέσω του κινητού της τηλεφώνου. «Χάρη στο GPS μέσα στο τηλέφωνό της, αλλά τι έκανα εγώ;» είπε στο βίντεο.
Οι αναρτήσεις συνέχισαν να συσσωρεύονται. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο 36χρονος ανέβασε πάνω από 100 βίντεο στο TikTok στα οποία αναφερόταν στη μία γυναίκα, δημοσιεύοντας ορισμένες φορές έως και έξι μέσα σε μία ημέρα. Φέρεται επίσης να απέκτησε έναν ιστότοπο, στον οποίο δημοσίευσε φωτογραφία της ενώ έκανε τατουάζ.
Ο 36χρονος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο κατηγορούμενος για παρακολουθήσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά οι εισαγγελείς είχαν αποσύρει τις κατηγορίες τον Μάιο. Τότε, περιέγραφε τον εαυτό του ως «πρώην σατανιστή» και «μηχανικό κυβερνοασφάλειας».
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