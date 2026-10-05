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Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο
Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο
Τραυματίστηκαν 35 άνθρωποι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τους τρεις να είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης.
«Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο ανέρχεται πλέον σε πέντε νεκρούς. Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολέγκ Σινεγκούμποφ.
Ο δήμαρχος του Χάρκιβ Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές κατοικίες και αποθήκες.
«Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο ανέρχεται πλέον σε πέντε νεκρούς. Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολέγκ Σινεγκούμποφ.
Ο δήμαρχος του Χάρκιβ Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές κατοικίες και αποθήκες.
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