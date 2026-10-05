Θρίλερ στο Μεξικό: Influencer με τα τρία παιδιά και τον σύντροφό της νεκροί από πυροβολισμούς, το τελευταίο μήνυμά της

Η Σίντι με τον δίχρονο γιο της εντοπίστηκαν νεκροί στο αυτοκίνητο ενώ ο σύντροφος με τα δύο παιδιά στο σπίτι - Η τελευταία ανάρτηση της 34χρονης δημοσιεύτηκε στο TikTok την ημέρα του θανάτου της και περιλάμβανε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα