Θρίλερ στο Μεξικό: Influencer με τα τρία παιδιά και τον σύντροφό της νεκροί από πυροβολισμούς, το τελευταίο μήνυμά της
Θρίλερ στο Μεξικό: Influencer με τα τρία παιδιά και τον σύντροφό της νεκροί από πυροβολισμούς, το τελευταίο μήνυμά της
Η Σίντι με τον δίχρονο γιο της εντοπίστηκαν νεκροί στο αυτοκίνητο ενώ ο σύντροφος με τα δύο παιδιά στο σπίτι - Η τελευταία ανάρτηση της 34χρονης δημοσιεύτηκε στο TikTok την ημέρα του θανάτου της και περιλάμβανε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα
Οικογενειακή τραγωδία με θύματα δύο γονείς και τρία παιδιά συγκλονίζει το Μεξικό. Η 34χρονη influencer Σίντι Τάμεζ, ο σύντροφός της και τα τρία παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 34χρονη να σκότωσε την οικογένειά της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.
Η Σίνθια Αμπιγκάιλ Τάμεζ Ριβέρα βρέθηκε νεκρή μαζί με τον δίχρονο γιο της, Γκουστάβο, μέσα στο αυτοκίνητό της στο Μοντεμορέλος του Μεξικού, ενώ δίπλα βρέθηκε ένα πιστόλι, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο σύντροφός της, Λεοντεγκάριο Μόγια και τα άλλα δύο παιδιά τους, ο 12χρονος Κρίστιαν και ο 11χρονος Μπρούνο, βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς στο σπίτι τους, σε κοντινή απόσταση.
Το People ανέφερε ότι οι εισαγγελείς πιστεύουν πως η Τάμεζ σκότωσε τα παιδιά της και τον σύντροφό της πριν αυτοκτονήσει, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τελευταία ανάρτηση της Τάμεζ δημοσιεύτηκε στο TikTok στις 30 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου της και περιλάμβανε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.
«Δεν γνωρίζουν όλοι την άσχημη πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να δω να καίγεται του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα γ... και εγώ», έγραψε σε κείμενο που εμφανιζόταν πάνω σε ένα σύντομο βίντεο από το ταμπλό ενός αυτοκινήτου, τραβηγμένο από τη θέση του συνοδηγού.
Η 34χρονη Σίντι Τάμεζ είχε αποκτήσει πάνω από 74.000 ακολούθους στο TikTok, όπου συχνά μοιραζόταν βίντεο σχετικά με τη μόδα και παρουσίαζε τα σύνολά της.
Τον Αύγουστο έκανε ζωντανή μετάδοση έξω από ένα εστιατόριο fast food στην Κουλιακάν, μαζί με φίλους του, όταν δύο άτομα πάνω σε μοτοσικλέτα πλησίασαν την παρέα, σύμφωνα με το Reuters. Ο οδηγός «φάνηκε να πυροβολεί με όπλο απευθείας προς τον Γκαστέλουμ», αφού εξέτασε καταγραφή της ζωντανής μετάδοσης.
Αξιωματούχος ασφαλείας στην πολιτεία Σιναλόα επιβεβαίωσε ότι ο Γκαστέλουμ εξέπνευσε. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές.
Η Σίνθια Αμπιγκάιλ Τάμεζ Ριβέρα βρέθηκε νεκρή μαζί με τον δίχρονο γιο της, Γκουστάβο, μέσα στο αυτοκίνητό της στο Μοντεμορέλος του Μεξικού, ενώ δίπλα βρέθηκε ένα πιστόλι, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο σύντροφός της, Λεοντεγκάριο Μόγια και τα άλλα δύο παιδιά τους, ο 12χρονος Κρίστιαν και ο 11χρονος Μπρούνο, βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβολισμούς στο σπίτι τους, σε κοντινή απόσταση.
Το People ανέφερε ότι οι εισαγγελείς πιστεύουν πως η Τάμεζ σκότωσε τα παιδιά της και τον σύντροφό της πριν αυτοκτονήσει, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τελευταία ανάρτηση της Τάμεζ δημοσιεύτηκε στο TikTok στις 30 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου της και περιλάμβανε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.
«Δεν γνωρίζουν όλοι την άσχημη πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να δω να καίγεται του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα γ... και εγώ», έγραψε σε κείμενο που εμφανιζόταν πάνω σε ένα σύντομο βίντεο από το ταμπλό ενός αυτοκινήτου, τραβηγμένο από τη θέση του συνοδηγού.
Η 34χρονη Σίντι Τάμεζ είχε αποκτήσει πάνω από 74.000 ακολούθους στο TikTok, όπου συχνά μοιραζόταν βίντεο σχετικά με τη μόδα και παρουσίαζε τα σύνολά της.
Η δολοφονία σε ζωντανή μετάδοσηΗ υπόθεση της Τάμεζ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την δολοφονία του Μεξικανού influencer Σέσαρ Γκαστέλουμ, ο οποίος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Ο Γκαστέλουμ είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 614.000 ακολούθους στο TikTok χάρη στα κωμικά βίντεο και τα σκετς του.
Τον Αύγουστο έκανε ζωντανή μετάδοση έξω από ένα εστιατόριο fast food στην Κουλιακάν, μαζί με φίλους του, όταν δύο άτομα πάνω σε μοτοσικλέτα πλησίασαν την παρέα, σύμφωνα με το Reuters. Ο οδηγός «φάνηκε να πυροβολεί με όπλο απευθείας προς τον Γκαστέλουμ», αφού εξέτασε καταγραφή της ζωντανής μετάδοσης.
Αξιωματούχος ασφαλείας στην πολιτεία Σιναλόα επιβεβαίωσε ότι ο Γκαστέλουμ εξέπνευσε. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές.
Η βία αυξάνεται στη Σιναλόα τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας ανάμεσα σε δύο φατρίες του καρτέλ της Σιναλόα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα