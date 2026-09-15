Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone που φέρεται να εισήλθε στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
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NATO Λιθουανία Λευκορωσία drone

Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone που φέρεται να εισήλθε στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία

Συναγερμός είχε σημάνει νωρίτερα στο Βίλνιους - Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone που φέρεται να εισήλθε στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
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Καταδιωκτικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το λιθουανικό εθνικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων.

Το drone, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, όχι μακριά από την Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Βαλτικής, διευκρίνισε το κέντρο.

Δεν είναι σαφής η προέλευσή του ακόμη.

Νωρίτερα, είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε μέσω X: «ευχαριστώ το προσωπικό της Συμμαχίας για την άμεση αντίδρασή του».

«Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της», πρόσθεσε.




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Καταδιωκτικά και άλλα αεροσκάφη του NATO περιπολούν στους αιθέρες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας αφότου τα τρία κράτη της Βαλτικής, άλλοτε μέρος της σοβιετικής ένωσης, εντάχθηκαν στον οργανισμό του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού το 2004.

Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής κατέρριψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον εναέριο χώρο της Εσθονίας τον Μάιο και της Λετονίας τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Η παρείσφρηση στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο κρατών που γειτονεύουν με τη Ρωσία εγείρει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο περιοχές στις ρωσικές ακτές στη Βαλτική. Αρκετά ουκρανικά drones έχουν καταλήξει στη Φινλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία κα στην Εσθονία.

Η ουκρανική πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη στη Μόσχα, τονίζοντας πως ευθύνονται ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.
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