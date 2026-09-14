Ο Ζελένσκι ζητά την άμεση αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, τον κατηγορεί για διαφθορά
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Γενικός Εισαγγελέας Απάτες

Ο Ζελένσκι ζητά την άμεση αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, τον κατηγορεί για διαφθορά

«Ο γενικός εισαγγελέας δεν έχει παρά μόνο μία διέξοδο: την απόλυση», έγραψε καλώντας τους βουλευτές να εγκρίνουν αυτήν την απόφαση «χωρίς καθυστέρηση»

Ο Ζελένσκι ζητά την άμεση αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, τον κατηγορεί για διαφθορά
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα τον γενικό εισαγγελέα Ρουσλάν Κραβτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπρατταν απάτες, με αντάλλαγμα δωροδοκίες.

Ο Κραβτσένκο, ο οποίος είχε ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι θα αποχωρούσε από τη θέση αυτή, αν και αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτονται, είπε σήμερα ότι βρίσκεται «σε αποστολή στο εξωτερικό».

«Σκοπεύω να ενημερώσω τους διεθνείς εταίρους μας για την πραγματική κατάσταση στους κόλπους των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, για τις ενδείξεις μιας ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης επιρροής εκ μέρους τους και τους κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια πρακτική», πρόσθεσε, σε βίντεο στο κανάλι του στο Telegram.



Ο Κραβτσένκο ανακοίνωσε επίσης ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον του διευθυντή του εθνικού γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU), Σεμιόν Κριβόνος, κατηγορώντας τον για «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι από την πλευρά του ανέφερε, επίσης στο Telegram, ότι «ο γενικός εισαγγελέας δεν έχει παρά μόνο μία διέξοδο: την απόλυση», καλώντας τους βουλευτές να εγκρίνουν αυτήν την απόφαση «χωρίς καθυστέρηση». Αμέσως μετά αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας το διάταγμα καθαίρεσης του Ρουσλάν Κραβτσένκο.


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Στις αρχές Σεπτεμβρίου το NABU έκανε έρευνες στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα και ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο που λάμβανε χρήματα για να προστατεύει τηλεφωνικά κέντρα τα οποία οργάνωναν τηλεφωνικές απάτες και «νομιμοποιούσαν περιουσίες ύψους εκατομμυρίων». Με τα χρήματα από τις δωροδοκίες αγοράζονταν ακίνητα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο οργανισμό «Παγκόσμια Πρωτοβουλία Κατά του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος» (GI-TOC), σε τηλεφωνικά κέντρα που επιδίδονται σε απάτες απασχολούνται περίπου 60.000 άνθρωποι στην Ουκρανία – περίπου τα 2/3 των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα της χώρας. Από τις απάτες αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα.

Η διαφθορά είναι ενδημικό πρόβλημα στην Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια. Μετά τη ρωσική εισβολή αποκαλύφθηκαν πολλά σκάνδαλα, ακόμη και στους κόλπους του στρατού.

Το 2025 ο Ζελένσκι επιχείρησε να θέσει το NABU υπό τον γενικό εισαγγελέα, στερώντας έτσι από την υπηρεσία αυτή την ανεξαρτησία της, όμως αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει μετά τις αντιδράσεις τόσο της ουκρανικής κοινωνίας όσο και των δυτικών συμμάχων του Κιέβου.
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