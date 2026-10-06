Βρετανία: Συνελήφθη 22χρονος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη RAF Fairford
ΚΟΣΜΟΣ
RAF Σύλληψη

Βρετανία: Συνελήφθη 22χρονος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη RAF Fairford

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου και είναι η έβδομη που πραγματοποιείται σε σχέση με την υπόθεση

Βρετανία: Συνελήφθη 22χρονος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη RAF Fairford
Ένας 22χρονος Βρετανός συνελήφθη ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ.

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου και είναι η έβδομη που πραγματοποιείται σε σχέση με την υπόθεση. Οι έξι άνδρες που είχαν συλληφθεί νωρίτερα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Η επικεφαλής του συντονισμού της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, Βίκι Έβανς, δήλωσε ότι η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

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