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Περισσότεροι από 270 νεκροί στις τάξεις των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθι τις τελευταίες 24 ώρες στην Υεμένη
Περισσότεροι από 270 νεκροί στις τάξεις των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθι τις τελευταίες 24 ώρες στην Υεμένη
Πηγές στην υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση δήλωσαν ότι 115 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν ενώ στρατιωτικές πηγές των Χούθι δήλωσαν ότι σκοτώθηκαν πάνω από 160 μαχητές τους
Περισσότερα από 270 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και των μαχητών Χούθι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες σε διάφορα μέτωπα στην Υεμένη, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές από τα δύο στρατόπεδα.
Οι βίαιες συγκρούσεις συνεχίζονται στην Υεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι στηρίζει με εναέρια μέσα στην επίθεση που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση κατά των φιλοϊρανών Χούθι, με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου σε εδάφη που έχουν καταληφθεί από αυτούς τον περασμένο μήνα.
Πηγές στην υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 115 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, στα πλήγματα με πυραύλους και σε επιθέσεις με drones των Χούθι στο βασικό μέτωπο των εχθροπραξιών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως γύρω από το στρατηγικό στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ και την πόλη Τάιζ.
Από την πλευρά τους, στρατιωτικές πηγές των Χούθι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 160 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν, κυρίως σε σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στις ίδιες αμφισβητούμενες περιοχές, όπως και στο προπύργιο των Χούθι, τη Σααντά (βόρεια).
Οι πηγές αυτές έκαναν επίσης λόγο για εκατοντάδες τραυματίες στα δύο στρατόπεδα, κυρίως στις τάξεις των μαχητών Χούθι.
Οι βίαιες συγκρούσεις συνεχίζονται στην Υεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι στηρίζει με εναέρια μέσα στην επίθεση που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση κατά των φιλοϊρανών Χούθι, με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου σε εδάφη που έχουν καταληφθεί από αυτούς τον περασμένο μήνα.
Πηγές στην υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 115 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, στα πλήγματα με πυραύλους και σε επιθέσεις με drones των Χούθι στο βασικό μέτωπο των εχθροπραξιών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως γύρω από το στρατηγικό στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ και την πόλη Τάιζ.
Yemen fighting kills more than 270 in 24 hours – sources https://t.co/35knUBoPLz— Inquirer (@inquirerdotnet) October 6, 2026
Από την πλευρά τους, στρατιωτικές πηγές των Χούθι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 160 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν, κυρίως σε σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στις ίδιες αμφισβητούμενες περιοχές, όπως και στο προπύργιο των Χούθι, τη Σααντά (βόρεια).
Οι πηγές αυτές έκαναν επίσης λόγο για εκατοντάδες τραυματίες στα δύο στρατόπεδα, κυρίως στις τάξεις των μαχητών Χούθι.
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