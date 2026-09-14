Πεκίνο: «Αβάσιμες οι υποψίες» ότι κινεζικές εταιρείες βοήθησαν το Ιράν στο φονικό πλήγμα κατά των ΗΠΑ στην Ιορδανία
Πεκίνο: «Αβάσιμες οι υποψίες» ότι κινεζικές εταιρείες βοήθησαν το Ιράν στο φονικό πλήγμα κατά των ΗΠΑ στην Ιορδανία
Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε η αμερικανική βάση Μουαφάκ Σάλτι – Ο Τραμπ υποβάθμισε τις καταγγελίες λέγοντας ότι ΗΠΑ και Κίνα «κατασκοπεύουν η μία την άλλη»
UPD:
Η Κίνα απέρριψε σήμερα τις «αβάσιμες» κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες κινεζικές οντότητες είχαν προμηθεύσει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες για μια στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, όπου ιρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιώτες.
Οι δηλώσεις αυτές ήλθαν σε συνέχεια της δημοσιοποίησης την περασμένη εβδομάδα άρθρου στη Wall Street Journal, στο οποίο γινόταν λόγος περί διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ Κινέζων και Ιρανών, πριν και μετά τον επίμαχο βομβαρδισμό.
Στις 17 Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλέστηκε η Wall Street Journal χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιες είναι αυτές οι κινεζικές οντότητες, ούτε υπονόησαν ότι η κινεζική κυβέρνηση φέρει άμεσα ευθύνη.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις αβάσιμες υποψίες και τις κατηγορίες που δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία», αντέδρασε σήμερα ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβαθμίσει χθες, Κυριακή, τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο άρθρο της Wall Street Journal.
«Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο, και εμείς, τους κατασκοπεύουμε επίσης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Αυτό κάνουμε. Βασικά, κάνουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που αναφέρονται στο δημοσίευμα έθιξαν το ζήτημα σε Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαβίβαση δορυφορικών εικόνων και δεν αναγνώρισαν ότι κινεζικές εταιρίες ενεπλάκησαν στην προμήθειά τους στην Τεχεράνη.
Τον Μάιο, η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις σε τρεις εταιρίες δορυφόρων που εδρεύουν στην Κίνα διότι διευκόλυναν ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Κίνα είναι από τους βασικούς οικονομικούς εταίρους του Ιράν και αγοράζει μεγάλος μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι επίσης σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής της Τεχεράνης.
Οι δηλώσεις αυτές ήλθαν σε συνέχεια της δημοσιοποίησης την περασμένη εβδομάδα άρθρου στη Wall Street Journal, στο οποίο γινόταν λόγος περί διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ Κινέζων και Ιρανών, πριν και μετά τον επίμαχο βομβαρδισμό.
Στις 17 Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλέστηκε η Wall Street Journal χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιες είναι αυτές οι κινεζικές οντότητες, ούτε υπονόησαν ότι η κινεζική κυβέρνηση φέρει άμεσα ευθύνη.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις αβάσιμες υποψίες και τις κατηγορίες που δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία», αντέδρασε σήμερα ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβαθμίσει χθες, Κυριακή, τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο άρθρο της Wall Street Journal.
«Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο, και εμείς, τους κατασκοπεύουμε επίσης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Αυτό κάνουμε. Βασικά, κάνουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που αναφέρονται στο δημοσίευμα έθιξαν το ζήτημα σε Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαβίβαση δορυφορικών εικόνων και δεν αναγνώρισαν ότι κινεζικές εταιρίες ενεπλάκησαν στην προμήθειά τους στην Τεχεράνη.
Τον Μάιο, η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει κυρώσεις σε τρεις εταιρίες δορυφόρων που εδρεύουν στην Κίνα διότι διευκόλυναν ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Κίνα είναι από τους βασικούς οικονομικούς εταίρους του Ιράν και αγοράζει μεγάλος μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι επίσης σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής της Τεχεράνης.
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