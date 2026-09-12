Wall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με τρεις νεκρούς

Σε άρθρο της η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη είχε εικόνες της βάσης πριν και μετά την επίθεση από κινεζικούς δορυφόρους, παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ να μην εμπλακεί η Κίνα στην κλιμάκωση της Μέσης Ανατολής