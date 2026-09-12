Wall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με τρεις νεκρούς
Wall Street Journal: Με κινεζική τεχνολογική υποστήριξη η επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με τρεις νεκρούς
Σε άρθρο της η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη είχε εικόνες της βάσης πριν και μετά την επίθεση από κινεζικούς δορυφόρους, παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ να μην εμπλακεί η Κίνα στην κλιμάκωση της Μέσης Ανατολής
Κινεζικοί οργανισμοί παρείχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες μιας βάσης στην Ιορδανία πριν και μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζει η εφημερίδα Wall Street Journal.
Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου, σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το ρεπορτάζ της WSJ χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιοι είναι αυτοί οι κινεζικοί οργανισμοί και δεν υπονόησαν ότι το Πεκίνο φέρει άμεση ευθύνη.
Το θέμα συζητήθηκε με Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν αποδείξεις για την παράδοση αυτών των δορυφορικών εικόνων στην Τεχεράνη και δεν αποδέχτηκαν ότι κινεζικές εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση. Το θέμα θα μπορούσε ωστόσο να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσεις τις κινεζικές αρχές να μην πωλούν όπλα στο Ιράν και, τον Μάιο, επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες δορυφόρων που εδρεύουν στην Κίνα με το σκεπτικό ότι διευκόλυναν τις ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, καθώς αγοράζει μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής του και το στηρίζει διπλωματικά.
Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου, σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το ρεπορτάζ της WSJ χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιοι είναι αυτοί οι κινεζικοί οργανισμοί και δεν υπονόησαν ότι το Πεκίνο φέρει άμεση ευθύνη.
China-linked satellite imagery obtained by Iran was used in the July 17 missile strike on Jordan’s Muwaffaq al-Salti Air Base that killed three U.S. troops.— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 12, 2026
WSJ pic.twitter.com/nwFXN4H4KK
Το θέμα συζητήθηκε με Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν αποδείξεις για την παράδοση αυτών των δορυφορικών εικόνων στην Τεχεράνη και δεν αποδέχτηκαν ότι κινεζικές εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση. Το θέμα θα μπορούσε ωστόσο να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσεις τις κινεζικές αρχές να μην πωλούν όπλα στο Ιράν και, τον Μάιο, επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες δορυφόρων που εδρεύουν στην Κίνα με το σκεπτικό ότι διευκόλυναν τις ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, καθώς αγοράζει μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής του και το στηρίζει διπλωματικά.
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