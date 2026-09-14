«Και εμείς τους κατασκοπεύουμε»: Η απάντηση Τραμπ μετά το δημοσίευμα της WSJ περί κινεζικής βοήθειας στο Ιράν
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«Και εμείς τους κατασκοπεύουμε»: Η απάντηση Τραμπ μετά το δημοσίευμα της WSJ περί κινεζικής βοήθειας στο Ιράν

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι κινεζικές εταιρείες παρείχαν στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία πριν και μετά το ιρανικό πυραυλικό πλήγμα  κατά το οποίο σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί

«Και εμείς τους κατασκοπεύουμε»: Η απάντηση Τραμπ μετά το δημοσίευμα της WSJ περί κινεζικής βοήθειας στο Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες Κυριακή να υποβαθμίζει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο κινεζικές εταιρείες προμήθευσαν στην Τεχεράνη οπτικό υλικό από δορυφόρους για στρατιωτική βάση στην Ιορδανία πριν από και έπειτα από πυραυλικό πλήγμα του Ιράν το οποίο σκότωσε τρεις αμερικανούς στρατιωτικούς.

«Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο, κι εμείς, τους κατασκοπεύουμε επίσης», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal που έκανε λόγο για διαβίβαση πληροφοριών από το Πεκίνο στην Τεχεράνη.

«Αυτό κάνουμε. Βασικά, κάνουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Την 17η Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον βάσης στην Ιορδανία στην οποία σταθμεύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στα πλήγματα σκοτώθηκαν τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στην Wall Street Journal υπό τον όρο να μην κατονομαστούν δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά στις κινεζικές οντότητες που κατηγόρησαν· δεν άφησαν εξάλλου να εννοηθεί πως ευθυνόταν άμεσα η κινεζική κυβέρνηση.

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι έθιξαν το ζήτημα σε κινέζους αξιωματούχους, που τους ζήτησαν αν είχαν κάποια απόδειξη για την διαβίβαση δορυφορικών εικόνων και δεν αναγνώρισαν ότι κινεζικές εταιρείες ενεπλάκησαν στην προμήθειά τους στην Τεχεράνη.

Τον Μάιο, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες συλλογής οπτικού υλικού από δορυφόρους στην Κίνα, διότι όπως κατήγγειλε διευκόλυναν ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, αγοράζει μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί επίσημα τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

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