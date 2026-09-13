Προβάδισμα για τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον δείχνουν τα exit polls στη Σουηδία, υποχωρεί η ακροδεξιά

Η Μαγκνταλένα Άντερσον αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, στο 28,4% το κόμμα της και στο 51,3% συνολικά το κεντροαριστερό μπλοκ - Στο 18,1% οι Μετριοπαθείς του απερχόμενου πρωθυπουργού Κρίστερσον - Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες στο 17,2%





Σύμφωνα με το κανάλι TV4, που επικαλείται δημοσκόπηση της εταιρείας Novus, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3%, έναντι 47% για τα συντηρητικά κόμματα.







Sweden, Novus exit poll:



Seat projection per bloc, national parliament



S+V+MP+C-S&D|LEFT|G/EFA|RE: 182 (+9)

SD+M+KD+L-ECR|EPP|RE: 167 (-9)



+/- vs. Last election result



➤ https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/XhtQBpeRWQ — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2026





Το κεντροδεξιό κόμμα, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κυβέρνησης από το 2022, είχε συγκεντρώσει 19,1% στις προηγούμενες εκλογές και διεκδικεί την παραμονή του Κρίστερσον στην πρωθυπουργία.



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Σε περίπτωση επικράτησης του δεξιού μπλοκ, ο Κρίστερσον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κυβερνητικής σύνθεσης στην οποία οι οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες θα μπορούσαν, για πρώτη φορά, να αποκτήσουν υπουργικές θέσεις.



Sweden, national parliament election today:



SVT Valu exit poll shows that the centre-left Social Democrats (S-S&D) [could] fall to their second worst result ever since the introduction of universal suffrage in 1918 at 28.4%.



S remains, however, Sweden’s largest party which the… pic.twitter.com/cAjJuEynQQ — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2026

Ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης της Σουηδίας προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη χώρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (exit polls), που μεταδόθηκαν από δύο τηλεοπτικά κανάλια, μόλις έκλεισαν οι κάλπες.Σύμφωνα με το κανάλι TV4, που επικαλείται δημοσκόπηση της εταιρείας Novus, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3%, έναντι 47% για τα συντηρητικά κόμματα.Παραπλήσια ποσοστά (51,3% για την κεντροαριστερά, 46,8% για τη δεξιά) δίνει και η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SVT. Σύμφωνα με αυτήν τη δεύτερη πρόγνωση, οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσουν ποσοστό γύρω στο 28,4%, καταγράφοντας πτώση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, όταν έλαβαν 30,3%.Οι Μετριοπαθείς του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον εμφανίζονται, σύμφωνα με το exit poll της SVT, στη δεύτερη θέση με 18,1%, πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες.Το κεντροδεξιό κόμμα, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κυβέρνησης από το 2022, είχε συγκεντρώσει 19,1% στις προηγούμενες εκλογές και διεκδικεί την παραμονή του Κρίστερσον στην πρωθυπουργία.Σε περίπτωση επικράτησης του δεξιού μπλοκ, ο Κρίστερσον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κυβερνητικής σύνθεσης στην οποία οι οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες θα μπορούσαν, για πρώτη φορά, να αποκτήσουν υπουργικές θέσεις.

Το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες υποχωρεί στο 17,2%, από 20,5% που είχε λάβει το 2022.



Οι Φιλελεύθεροι αναμένεται εξάλλου ότι θα φτάσουν στο όριο του 4% και θα μπουν στο Κοινοβούλιο.



Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 (ώρα Ελλάδος) και η καταμέτρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες.



Εφόσον το προβάδισμα του κεντροαριστερού μπλοκ επιβεβαιωθεί από την καταμέτρηση, η Μαγκνταλένα Άντερσον θα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία.



Η Άντερσον είχε αναλάβει πρωθυπουργός της Σουηδίας το 2021 -η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που κατέλαβε το συγκεκριμένο αξίωμα, όμως, μετά τις εκλογές του 2022, η εξουσία πέρασε στον Ουλφ Κρίστερσον.



Οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις για μεγάλο μέρος της προεκλογικής περιόδου, ωστόσο η απόσταση από το δεξιό μπλοκ μειώθηκε αισθητά, όσο πλησίαζε η ημέρα της κάλπης.



Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό μέχρι να υπάρξουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία της καταμέτρησης. Τα exit polls στη Σουηδία έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν ενδεικτικά, αλλά όχι αλάνθαστα: το 2022 είχαν αρχικά δείξει προβάδισμα στο μπλοκ της Άντερσον, προτού η τελική καταμέτρηση δώσει τη νίκη στη συμμαχία του Κρίστερσον.



Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επίσημα αποτελέσματα και κυρίως στην κατανομή των 349 εδρών του σουηδικού Κοινοβουλίου, από την οποία θα κριθεί ποιο μπλοκ θα μπορέσει τελικά να συγκροτήσει κυβέρνηση.