Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή
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Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του

Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Χιλή
Πυρκαγιάσε οίκο ευγηρίας στην Χιλή στοίχισε τη ζωή σε 16 τροφίμους, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.



Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

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