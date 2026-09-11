Στους 35 οι νεκροί από τη φωτιά σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Νεκροί Πλοίο Φωτιά

Στους 35 οι νεκροί από τη φωτιά σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες

Πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς αφού κατάφεραν να εισέλθουν στο σκάφος για πρώτη φορά

Στους 35 οι νεκροί από τη φωτιά σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες
Τριάντα σοροί ανασύρθηκαν από ένα επιβατικό πλοίο που έπιασε φωτιά την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών από το δυστύχημα στους 35.

«Σύμφωνα με μια αρχική καταμέτρηση, 30 σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από το June Aster», τόνισε η ακτοφυλακή.

Προηγουμένως οι αρχές είχαν αναφέρει την ανακάλυψη ενός απροσδιόριστου αριθμού σορών στο ναυάγιο, που συνέβη κοντά στο Κορόν, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο νησί Παλάουαν.

Πυροσβέστες εντόπισαν τις σορούς αφού κατάφεραν να εισέλθουν στο σκάφος για πρώτη φορά, έχοντας κατασβέσει τη φωτιά που εμπόδιζε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το βράδυ της Τετάρτης.



Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ακτοφυλακή, διακρίνονται διασώστες με προστατευτικές στολές να μεταφέρουν μαύρους σάκους με σορούς από ένα μικρό σκάφος σε πλοίο της ακτοφυλακής.

Νωρίτερα, ο πυκνός καπνός και η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία είχαν εμποδίσει τους διασώστες να εισέλθουν στο πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 130 άτομα όταν τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Οι τραγωδίες στη θάλασσα είναι συχνές στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος όπου ενίοτε οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις γίνονται με πλοία που δεν εφαρμόζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το ναυάγιο του Trisha Kerstin 3, πορθμείου που εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Μιντανάο στη νήσο Χολό, στοίχισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους. Το 2023, πυρκαγιά σε άλλο φέρι που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο είχε αφήσει πίσω 31 νεκρούς.

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