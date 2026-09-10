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Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από φωτιά σε επιβατηγό πλοίο στις Φιλιππίνες, δείτε βίντεο
Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από φωτιά σε επιβατηγό πλοίο στις Φιλιππίνες, δείτε βίντεο
Στο σκάφος επέβαιναν 134 άνθρωποι – 42 διασώθηκαν, ενώ η πυρκαγιά παραμένει ενεργή κοντά στην τουριστική περιοχή Παλάουαν
Τραγωδία σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών Φιλιππίνων, όπου επιβατηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η πυρκαγιά στο σκάφος δεν έχει ακόμη κατασβεστεί.
Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι 87 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο κοντά στην επαρχία Παλάουαν, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές του αρχιπελάγους.
Σύμφωνα με τον πλοίαρχο της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 42 άνθρωποι, ενώ πέντε έχουν εντοπιστεί νεκροί.
«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (...) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», δήλωσε ο Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό των Φιλιππίνων.
Όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με το δηλωτικό του πορθμείου, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και μελών του πληρώματος.
Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της ακτοφυλακής, δεν έχει ακόμη σβήσει, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των διασωστών και την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.
Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι 87 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο κοντά στην επαρχία Παλάουαν, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές του αρχιπελάγους.
Philippine Ferry Fire K!lls 5, 87 Missing: Coast Guard | Asia One News#Asiaone #AsiaOneNews #Philippines #Palawan #FerryFire #CoastGuard pic.twitter.com/JzCdyuFmzI— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) September 10, 2026
Σύμφωνα με τον πλοίαρχο της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 42 άνθρωποι, ενώ πέντε έχουν εντοπιστεί νεκροί.
«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (...) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», δήλωσε ο Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό των Φιλιππίνων.
Όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με το δηλωτικό του πορθμείου, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και μελών του πληρώματος.
Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της ακτοφυλακής, δεν έχει ακόμη σβήσει, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των διασωστών και την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.
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