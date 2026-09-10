Συγκλονιστικό βίντεο από το φλεγόμενο επιβατηγό πλοίο στις Φιλιππίνες, αγωνία για τους αγνοούμενους
Συγκλονιστικό βίντεο από το φλεγόμενο επιβατηγό πλοίο στις Φιλιππίνες, αγωνία για τους αγνοούμενους
Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται περίπου 100
Συγκλονιστικό βίντεο από το επιβατηγό πλοίο, το οποίο την Τετάρτη (9/9) τυλίχθηκε στις φλόγες στις Φιλιππίνες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται περίπου 100.
Στο βίντεο που η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Facebook καταγράφεται η πύρινη κόλαση στο πλοίο MV June Aster. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Ταξίδευε κοντά στην τουριστική πόλη Κορόν της επαρχίας Παλαουά.
Ένας εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της χώρας σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις αναζήτησης για τους αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 43 άτομα.
Όπως αναφέρει ένας επιζών αρχικά ακούστηκε μία έκρηξη από ένα μέρος του πλοίου, όπου φυλάσσονται διάφορα οχήματα και μοτοσικλέτες. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά.
Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στο βίντεο που η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Facebook καταγράφεται η πύρινη κόλαση στο πλοίο MV June Aster. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Ταξίδευε κοντά στην τουριστική πόλη Κορόν της επαρχίας Παλαουά.
🚨 Philippines Ferry Inferno: Five dead, nearly 100 missing as fiery video is released.— TMZ (@TMZ) September 10, 2026
Credit: Viral Press pic.twitter.com/J1L4ikE3KK
Ένας εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της χώρας σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις αναζήτησης για τους αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 43 άτομα.
Όπως αναφέρει ένας επιζών αρχικά ακούστηκε μία έκρηξη από ένα μέρος του πλοίου, όπου φυλάσσονται διάφορα οχήματα και μοτοσικλέτες. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι τα συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά.
Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της πυρκαγιάς.
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