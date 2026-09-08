Μέρκελ για νίκη AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Σοκαριστικό το αποτέλεσμα, ματώνει η καρδιά μου
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Γερμανία AfD Άνγκελα Μέρκελ

Μέρκελ για νίκη AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Σοκαριστικό το αποτέλεσμα, ματώνει η καρδιά μου

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας έκανε λόγο για μια «καμπή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της χώρας»

Μέρκελ για νίκη AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Σοκαριστικό το αποτέλεσμα, ματώνει η καρδιά μου
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Μετά τη νίκη του AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, τόνισε στην έκθεση Digital X της Deutsche Telekom στην Κολωνία πως «ως μέλος του CDU, η καρδιά μου ματώνει», ενώ έκανε λόγο για μια «καμπή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της χώρας».

Η πρώην πρόεδρος του CDU, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από τις 22 Νοεμβρίου 2005 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021, χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ «σοκαριστικό».

Η Μέρκελ πρότεινε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες της χώρας, προκειμένου να εφαρμοστεί ένας καλύτερος τρόπος προσέγγισης και να εξηγηθούν καλύτερα οι πρόοδοι. «Η εξατομικευμένη προσέγγιση των πολιτών έχει πιθανώς γίνει πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε, ενώ σημείωσε πως «τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει πλέον να επιδιώκουν εντονότερα την επαφή με τους πολίτες».

Την ανησυχούσε το γεγονός ότι για πολλούς πολίτες τα γεγονότα δεν έχουν πλέον μεγάλη σημασία και αντ' αυτού δίνεται έμφαση στα συναισθήματα, ακόμη και από πολιτικούς της AfD. «Ήταν η πρόοδος του Διαφωτισμού που επέτρεψε στο σύνολο των ανθρώπων να συμφωνήσει πάνω σε γεγονότα». Σύμφωνα με τη Μέρκελ, θα αποτελούσε πολιτισμική οπισθοδρόμηση αν τα συναισθήματα αναλάμβαναν την κυριαρχία και τα γεγονότα δεν θεωρούνταν πλέον ως το πιο σημαντικό.
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