Μέρκελ για νίκη AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Σοκαριστικό το αποτέλεσμα, ματώνει η καρδιά μου
Μέρκελ για νίκη AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Σοκαριστικό το αποτέλεσμα, ματώνει η καρδιά μου
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας έκανε λόγο για μια «καμπή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της χώρας»
Μετά τη νίκη του AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, τόνισε στην έκθεση Digital X της Deutsche Telekom στην Κολωνία πως «ως μέλος του CDU, η καρδιά μου ματώνει», ενώ έκανε λόγο για μια «καμπή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της χώρας».
Η πρώην πρόεδρος του CDU, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από τις 22 Νοεμβρίου 2005 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021, χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ «σοκαριστικό».
Την ανησυχούσε το γεγονός ότι για πολλούς πολίτες τα γεγονότα δεν έχουν πλέον μεγάλη σημασία και αντ' αυτού δίνεται έμφαση στα συναισθήματα, ακόμη και από πολιτικούς της AfD. «Ήταν η πρόοδος του Διαφωτισμού που επέτρεψε στο σύνολο των ανθρώπων να συμφωνήσει πάνω σε γεγονότα». Σύμφωνα με τη Μέρκελ, θα αποτελούσε πολιτισμική οπισθοδρόμηση αν τα συναισθήματα αναλάμβαναν την κυριαρχία και τα γεγονότα δεν θεωρούνταν πλέον ως το πιο σημαντικό.
Η πρώην πρόεδρος του CDU, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από τις 22 Νοεμβρίου 2005 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021, χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ «σοκαριστικό».
Η Μέρκελ πρότεινε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες της χώρας, προκειμένου να εφαρμοστεί ένας καλύτερος τρόπος προσέγγισης και να εξηγηθούν καλύτερα οι πρόοδοι. «Η εξατομικευμένη προσέγγιση των πολιτών έχει πιθανώς γίνει πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε, ενώ σημείωσε πως «τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει πλέον να επιδιώκουν εντονότερα την επαφή με τους πολίτες».
Der AfD-Wahlerfolg hat Angela Merkel getroffen: Als CDU-Mitglied blute ihr das Herz. Demokratische Parteien müssen laut der Altkanzlerin anders mit Bürgern kommunizieren. https://t.co/LPAzqOnNr0— DIE ZEIT (@zeitonline) September 8, 2026
Την ανησυχούσε το γεγονός ότι για πολλούς πολίτες τα γεγονότα δεν έχουν πλέον μεγάλη σημασία και αντ' αυτού δίνεται έμφαση στα συναισθήματα, ακόμη και από πολιτικούς της AfD. «Ήταν η πρόοδος του Διαφωτισμού που επέτρεψε στο σύνολο των ανθρώπων να συμφωνήσει πάνω σε γεγονότα». Σύμφωνα με τη Μέρκελ, θα αποτελούσε πολιτισμική οπισθοδρόμηση αν τα συναισθήματα αναλάμβαναν την κυριαρχία και τα γεγονότα δεν θεωρούνταν πλέον ως το πιο σημαντικό.
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