Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου στην Κίνα: Τον έσωσε ο επιστάτης αλά Σπάιντερμαν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Διάσωση Αγόρι

Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου στην Κίνα: Τον έσωσε ο επιστάτης αλά Σπάιντερμαν, δείτε βίντεο

Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό

Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου στην Κίνα: Τον έσωσε ο επιστάτης αλά Σπάιντερμαν, δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Σουοζού στη βόρεια Κίνα όταν ένα αγόρι 5 ετών βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από κάγκελα στον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια καταρρίχηση αλά Σπάιντερμαν προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Δείτε το βίντεο

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