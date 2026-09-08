Τρομακτικό βίντεο από αγώνα αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια: Porsche έφυγε σε στροφή και καρφώθηκε πάνω σε δέντρα
ΚΟΣΜΟΣ
Porsche Καλιφόρνια

Τρομακτικό βίντεο από αγώνα αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια: Porsche έφυγε σε στροφή και καρφώθηκε πάνω σε δέντρα

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι στην Porsche με οδηγό τον Μανουέλ Γκιλ ντελ Ρεάλ δεν δούλεψαν τα φρένα

Τρομακτικό βίντεο από αγώνα αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια: Porsche έφυγε σε στροφή και καρφώθηκε πάνω σε δέντρα
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Από ένα τρομακτικό ατύχημα με μια Porsche να φεύγει σε στροφή, να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες και να εκτοξεύεται σε δέντρα δίπλα στην πίστα, σημαδεύτηκε το WeatherTech Raceway Laguna Seca στην Καλιφόρνια το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη New York Post το ατύχημα σημειώθηκε στην αποκαλούμενη στροφή Corkscre όταν στην Porsche με τον αριθμό 270 την οποία οδηγούσε ο Μανουέλ Γκιλ ντελ Ρεάλ φάνηκε να μην δουλεύουν τα φρένα.

Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να μπει στη στροφή με τέρμα το γκάζι και να εκτοξευθεί στα δέντρα.



Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα να διαλυθεί με συντρίμμια να εκτοξεύονται παντού.

Παρά τη σφοδρότητα, ωστόσο, του ατυχήματος, ο Ντελ Ρεάλ επέζησε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία.

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