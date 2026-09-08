Γιάννης Κωνσταντέλιας: Σήμερα χειρουργείται στο Μόναχο, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η αποθεραπεία του

Στο πλευρό του βρίσκονται η σύζυγός του Χριστίνα και οι γονείς του, Βασίλης και Λένα, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία για να είναι μαζί του τόσο στην επέμβαση όσο και στις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο