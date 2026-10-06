Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»: Το μήνυμα του Μακρόν ενώ παρακολουθεί την εκτόξευση νέου γαλλικού βαλλιστικού πυραύλου
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή και κατέπεσε στον Βόρειο Ατλαντικό, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές
Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Ο πύραυλος ήταν η τρίτη έκδοση του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51, ο οποίος τέθηκε σε υπηρεσία πριν από έναν χρόνο.
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή και κατέπεσε στον Βόρειο Ατλαντικό, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν συνεχάρη όσους συμμετείχαν στη δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.
«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Και για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός», έγραψε.
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026
Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο της επιχείρησης SMERTRIOS από το υποβρύχιο Le Vigilant. Στόχος ήταν να πιστοποιηθεί η δυνατότητα του υποβρυχίου να χρησιμοποιεί τον M51 μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης περιόδου συντήρησης και επισκευών.
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