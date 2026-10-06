«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»: Το μήνυμα του Μακρόν ενώ παρακολουθεί την εκτόξευση νέου γαλλικού βαλλιστικού πυραύλου
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Βαλλιστικός πύραυλος

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»: Το μήνυμα του Μακρόν ενώ παρακολουθεί την εκτόξευση νέου γαλλικού βαλλιστικού πυραύλου

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή και κατέπεσε στον Βόρειο Ατλαντικό, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»: Το μήνυμα του Μακρόν ενώ παρακολουθεί την εκτόξευση νέου γαλλικού βαλλιστικού πυραύλου
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Ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολούθησε το πρωί της Τρίτης δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φινιστέρ, όπως ανακοίνωσαν το Ελιζέ και το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Ο πύραυλος ήταν η τρίτη έκδοση του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51, ο οποίος τέθηκε σε υπηρεσία πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή και κατέπεσε στον Βόρειο Ατλαντικό, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν συνεχάρη όσους συμμετείχαν στη δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Και για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός», έγραψε.

Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο της επιχείρησης SMERTRIOS από το υποβρύχιο Le Vigilant. Στόχος ήταν να πιστοποιηθεί η δυνατότητα του υποβρυχίου να χρησιμοποιεί τον M51 μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης περιόδου συντήρησης και επισκευών.
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