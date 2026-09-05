Μεγάλη φωτιά στη Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χειμμάρα Φωτιά Πυρκαγιά Αλβανία

Μεγάλη φωτιά στη Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο

Η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώνεται προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις - Πολλοί έτρεξαν κοντά στη θάλασσα για να προστατευθούν

Μεγάλη φωτιά στη Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ στη Χειμάρα της Αλβανίας και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα καθώς από τις φλόγες έχουν καταστραφεί αρκετά σπίτια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Euronews Albania, η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώθηκε προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάνω από έξι σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε κίνδυνο.


Τουρίστες συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να απομακρυνθούν από τις φλόγες

Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και στους επισκέπτες της περιοχής. Αρκετοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα, στην προβλήτα της Χειμάρας, προκειμένου να προστατευθούν από την προσέγγιση των φλογών.

Παράλληλα, κάτοικοι και παραθεριστές άρχισαν να εγκαταλείπουν με τα οχήματά τους τις περιοχές που απειλούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Κλείσιμο
Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύουν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.


Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 300 Πυροσβέστες από δεκάδες περιοχές της Αλβανίας, ενώ συνολικά μαζί με τους άνδρες του Στρατού και της Αστυνομίας, οι ένστολοι που επιχειρούν στο σημείο είναι σχεδόν 500.

Ο δήμαρχος Χειμάρρας Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.
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