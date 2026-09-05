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Μεγάλη φωτιά στη Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο
Μεγάλη φωτιά στη Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο
Η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώνεται προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις - Πολλοί έτρεξαν κοντά στη θάλασσα για να προστατευθούν
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ στη Χειμάρα της Αλβανίας και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα καθώς από τις φλόγες έχουν καταστραφεί αρκετά σπίτια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Euronews Albania, η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώθηκε προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάνω από έξι σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και στους επισκέπτες της περιοχής. Αρκετοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα, στην προβλήτα της Χειμάρας, προκειμένου να προστατευθούν από την προσέγγιση των φλογών.
Παράλληλα, κάτοικοι και παραθεριστές άρχισαν να εγκαταλείπουν με τα οχήματά τους τις περιοχές που απειλούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύουν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 300 Πυροσβέστες από δεκάδες περιοχές της Αλβανίας, ενώ συνολικά μαζί με τους άνδρες του Στρατού και της Αστυνομίας, οι ένστολοι που επιχειρούν στο σημείο είναι σχεδόν 500.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Euronews Albania, η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώθηκε προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάνω από έξι σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε κίνδυνο.
Digjen 6 banesa në Himarë. #albania #Himarë #Fire pic.twitter.com/FOR5Pl5jHJ— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 4, 2026
Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και στους επισκέπτες της περιοχής. Αρκετοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα, στην προβλήτα της Χειμάρας, προκειμένου να προστατευθούν από την προσέγγιση των φλογών.
Τουρίστες συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να απομακρυνθούν από τις φλόγες
🚨🇦🇱 BREAKING: A massive wildfire erupts in the southern Albanian town of Himarë, with flames advancing toward residential areas amid strong winds. Authorities urge people in at-risk areas to evacuate immediately #Albania #Wildfires pic.twitter.com/1RM3wP61x8— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 4, 2026
Παράλληλα, κάτοικοι και παραθεριστές άρχισαν να εγκαταλείπουν με τα οχήματά τους τις περιοχές που απειλούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύουν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
Zjarri në Himarë, turistët mblidhen në mol për t’u larguar nga flakët pic.twitter.com/ie3tnHsvuz— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 4, 2026
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 300 Πυροσβέστες από δεκάδες περιοχές της Αλβανίας, ενώ συνολικά μαζί με τους άνδρες του Στρατού και της Αστυνομίας, οι ένστολοι που επιχειρούν στο σημείο είναι σχεδόν 500.
Ο δήμαρχος Χειμάρρας Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.
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