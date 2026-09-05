Μεγάλη φωτιά κοντά στη Χειμάρρα: Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, εκκενώσεις από τον δήμαρχο
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Αλβανία Φωτιά Χειμάρρα

Μεγάλη φωτιά κοντά στη Χειμάρρα: Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, εκκενώσεις από τον δήμαρχο

Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα καμένο σπίτι

Μεγάλη φωτιά κοντά στη Χειμάρρα: Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, εκκενώσεις από τον δήμαρχο
Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα έχει πάρει διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Η επιχείρηση, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.


Έκκληση για απομάκρυνση κατοίκων

Ο δήμαρχος Χειμάρρας Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.

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