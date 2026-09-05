Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μεγάλη φωτιά κοντά στη Χειμάρρα: Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, εκκενώσεις από τον δήμαρχο
Μεγάλη φωτιά κοντά στη Χειμάρρα: Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, εκκενώσεις από τον δήμαρχο
Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα καμένο σπίτι
Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα έχει πάρει διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.
Η επιχείρηση, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.
Η επιχείρηση, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.
Φλέγεται η Χιμάρα, αβοήθητοι οι κάτοικοι στο έλεος της φωτιάς pic.twitter.com/eJ0fvpiv9c— Himara.gr (@HimaraGr) September 4, 2026
Έκκληση για απομάκρυνση κατοίκωνΟ δήμαρχος Χειμάρρας Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα