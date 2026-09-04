Νεφρό από γενετικά τροποποιημένο χοίρο λειτούργησε σε άνθρωπο για διάστημα - ρεκόρ 271 ημερών

Το όργανο κράτησε τον Τιμ Άντριους χωρίς να χρειάζεται αιμοκάθαρση και λειτούργησε ως προσωρινή λύση έως ότου βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα στις ΗΠΑ

271 ημέρες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας τέτοιου μοσχεύματος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με Αμερικανούς γιατρούς.



Ο 66χρονος Τιμ Άντριους δήλωσε ότι η μεταμόσχευση του έδωσε «ελπίδα» και του επέτρεψε να αποφύγει για μήνες τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Η ομάδα του νοσοκομείου Mass General Brigham εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως τα όργανα χοίρων θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο ανθρώπινο μόσχευμα.



για 82 ημέρες, μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα από δότη, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί κανονικά.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 100.000 άνθρωποι περιμένουν για μεταμόσχευση νεφρού, ενώ πραγματοποιούνται μόλις περίπου 25.000 επεμβάσεις τον χρόνο. Στη Βρετανία, περισσότεροι από 7.000 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα αναμονής, σύμφωνα με το BBC.



Ο Άντριους είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να χρειάζονταν έως και επτά χρόνια μέχρι να φτάσει στην κορυφή της λίστας μεταμοσχεύσεων, ενώ ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση είναι περίπου πέντε χρόνια.







Η πορεία της μεταμόσχευσης Ο Άντριους έπασχε από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια εξαιτίας διαβήτη τύπου 2, με τα νεφρά του είχαν σταματήσει να λειτουργούν.



Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2025 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, το νεφρό του χοίρου άρχισε να λειτουργεί αμέσως.



Κλείσιμο για 271 ημέρες, μέχρι την αφαίρεσή του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια ο ασθενής χρειάστηκε αιμοκάθαρση για 82 ημέρες, μέχρι να λάβει ανθρώπινο νεφρό από δότη τον Ιανουάριο του 2026.



Ο δρ. Λεονάρντο Ριέλα από το Κέντρο Επιστημών Μεταμόσχευσης του Mass General Brigham τόνισε ότι η έλλειψη οργάνων έχει δημιουργήσει «κρίση» στον χώρο των μεταμοσχεύσεων.



«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να φέρουμε ελπίδα και πραγματικά πιστεύουμε ότι η ξενομεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν έχουν ζωντανό δότη, επιτρέποντάς μας ενδεχομένως να παρακάμψουμε την αιμοκάθαρση και να τους οδηγήσουμε σε μεταμόσχευση» ανέφερε.



Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η πορεία του μοσχεύματος ανέδειξε και τις δυσκολίες που παραμένουν. Στα πρώτα στάδια υπήρχαν ενδείξεις ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του Άντριους επιχειρούσε να απορρίψει το όργανο, όμως το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή.



Ένα νεφρό από γενετικά τροποποιημένο χοίρο λειτούργησε στον οργανισμό ενός ασθενούς για, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας τέτοιου μοσχεύματος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με Αμερικανούς γιατρούς.Ο 66χρονοςδήλωσε ότι η μεταμόσχευση του έδωσεκαι του επέτρεψε να αποφύγει για μήνες τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Η ομάδα του νοσοκομείου Mass General Brigham εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως τα όργανα χοίρων θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο ανθρώπινο μόσχευμα.Ωστόσο, το όργανο του χοίρου τελικά σταμάτησε να λειτουργεί και χρειάστηκε να αφαιρεθεί. Ο Άντριους υποβλήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα ξανά σε αιμοκάθαρση,μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα από δότη, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί κανονικά.Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 100.000 άνθρωποι περιμένουν για μεταμόσχευση νεφρού, ενώ πραγματοποιούνται μόλις περίπου 25.000 επεμβάσεις τον χρόνο. Στη Βρετανία, περισσότεροι από 7.000 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα αναμονής, σύμφωνα με το BBC.Ο Άντριους είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να χρειάζοντανμέχρι να φτάσει στην κορυφή της λίστας μεταμοσχεύσεων, ενώ ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση είναι περίπου«Είχα λίγο χρόνο στη διάθεσή μου... και αυτό γίνεται πολύ απογοητευτικό» ανέφερε ο ίδιος, περιγράφοντας την προοπτική ενός χοιρινού μοσχεύματος ως «ελπίδα» και «το φως στην άκρη του τούνελ». «Η ελπίδα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Η πιθανότητα να απαλλαγείς από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης και να ζήσεις τη ζωή σου».Ο Άντριους έπασχε από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια εξαιτίας διαβήτη τύπου 2, με τα νεφρά του είχαν σταματήσει να λειτουργούν.Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2025 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, το νεφρό του χοίρου άρχισε να λειτουργεί αμέσως.Το μόσχευμα συνέχισε να λειτουργείμέχρι την αφαίρεσή του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια ο ασθενής χρειάστηκε αιμοκάθαρση για 82 ημέρες, μέχρι να λάβει ανθρώπινο νεφρό από δότη τον Ιανουάριο του 2026.Ο δρ. Λεονάρντο Ριέλα από το Κέντρο Επιστημών Μεταμόσχευσης του Mass General Brigham τόνισε ότι η έλλειψη οργάνων έχει δημιουργήσει «κρίση» στον χώρο των μεταμοσχεύσεων.«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να φέρουμε ελπίδα και πραγματικά πιστεύουμε ότι η ξενομεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν έχουν ζωντανό δότη, επιτρέποντάς μας ενδεχομένως να παρακάμψουμε την αιμοκάθαρση και να τους οδηγήσουμε σε μεταμόσχευση» ανέφερε.Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η πορεία του μοσχεύματος ανέδειξε και τις δυσκολίες που παραμένουν. Στα πρώτα στάδια υπήρχαν ενδείξεις ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του Άντριους επιχειρούσε, όμως το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή.

Περίπου έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του νεφρού. Το όργανο παρουσίασε φλεγμονή και σταδιακά έχασε τη λειτουργικότητά του.



Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη, καθώς οι γιατροί δεν εντόπισαν αντισώματα που να επιτίθενται στο νεφρό.



Στη δημοσίευσή τους στο The Lancet, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η περίπτωση αυτή αποδεικνύει τόσο τις τεράστιες δυνατότητες της ξενομεταμόσχευσης όσο και τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι να γίνει ευρεία κλινική εφαρμογή της.