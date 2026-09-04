Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες
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Αεροπλανοφόρο ΗΠΑ Πολεμικό Ναυτικό Ταϊλάνδη

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες

Το πλοίο, μήκους 335 μέτρων, έφτασε στην Ταϊλάνδη έπειτα από μια εξαντλητική περίοδο επιχειρήσεων στη θάλασσα - Tι λένε ειδικοί για την κατάστασή του

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες
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Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» κατέπλευσε στο λιμάνι Λάεμ Τσαμπάνγκ της Ταϊλάνδης, φέροντας εμφανή σημάδια από την εξαντλητική αποστολή του στη θάλασσα. Όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εκτεταμένη σκουριά καλύπτει πλέον το γιγαντιαίο πλοίο 335 μέτρων.

Η εικόνα μπορεί να προκάλεσε έκπληξη, όμως ειδικοί του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εξηγούν ότι αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο για ένα πλοίο που έχει περάσει πολλούς μήνες συνεχώς σε επιχειρησιακή δράση.

Υπενθυμίζεται ότι το «USS Abraham Lincoln» παρέμεινε στη θάλασσα για 286 ημέρες μετά την αναχώρησή του από το Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Η σκουριά στην ίσαλο γραμμή δεν είναι κάτι ασυνήθιστο σε ένα πλοίο που έχει παραμείνει στη θάλασσα για 60 ημέρες ή περισσότερο», δήλωσε στο CNN ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες

Όπως εξήγησε ο Σούστερ για την αποκατάσταση απαιτείται εφαρμογή δύο στρώσεων αντιδιαβρωτικού ασταριού και στη συνέχεια δύο στρώσεις ειδικής ναυτικής βαφής. «Με βάση την εικόνα που βλέπω, απαιτούνται περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να απομακρυνθεί όλη η σκουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες
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Προτεραιότητα η πλώρη και τα σημεία με τη μεγαλύτερη καταπόνηση

Κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ταϊλάνδη, το πλήρωμα θα προχωρήσει μόνο στις πιο επείγουσες εργασίες. Προτεραιότητα θα δοθεί στην πλώρη και στα μπροστινά τμήματα του πλοίου, τα οποία δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση από τη συνεχή κίνηση στο θαλασσινό νερό και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

«Η σκουριά είναι σαν μια μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται νωρίς, ώστε να περιορίζεται και να μη δημιουργήσει αργότερα ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», είπε ο Σούστερ.

Όπως σημείωσε, η διάβρωση μπορεί σταδιακά να αποδυναμώσει τις μεταλλικές κατασκευές ενός πλοίου και πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν επηρεάσει κρίσιμα σημεία, όπως τα καταστρώματα, οι διάδρομοι και τα κιγκλιδώματα.

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες
Credits: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Με εκτεταμένη σκουριά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μετά από 286 ημέρες εν πλω, δείτε βίντεο και εικόνες

Τα προβλήματα στο πλήρωμα

Υπενθυμίζεται πως η μακρά αποστολή του «USS Abraham Lincoln» δεν άφησε μόνο τα σημάδια της πάνω στο πλοίο, αλλά και στο πλήρωμά του.

Οι 286 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα, μακριά από μια κανονική περίοδο ανάπαυσης και αποκατάστασης, συνοδεύτηκαν από αναφορές για εξάντληση των ναυτών, προβλήματα στο ηθικό, δυσκολίες στον ανεφοδιασμό, αλλά και σοβαρά περιστατικά που ανέδειξαν την πίεση μιας από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, απέρριψε τις ανησυχίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «δεν ήταν αρκετά μεγάλη».
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