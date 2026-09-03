Ψώνια, βόλτες και go-go bars: Η πρώτη νύχτα ελευθερίας των 5.000 ναυτών του USS Abraham Lincoln στην Ταϊλάνδη

«Χρειαζόμασταν αυτό το διάλειμμα»

Αυστηρή πειθαρχία και έλεγχος των δηλώσεων

Γιατί η στάση στην Πατάγια;

Μέσα στον θόρυβο της πόλης, ένας μεγαλύτερος σε ηλικία ναύτης περιέγραψε στο βρετανικό πρακτορείο. «Οι ειδήσεις λένε ότι ήμασταν στη θάλασσα για εννέα μήνες. Για να είμαι ειλικρινής, έχασα την αίσθηση του χρόνου», ανέφερε. «Έγινε βαρετό. Ποτέ δεν είναι αρκετά μεγάλο το πλοίο. Είναι μεγάλο, αλλά εξακολουθεί να μοιάζει με βάρκα, ειδικά όταν το μοιράζεσαι με χιλιάδες ανθρώπους», πρόσθεσε. Όσο για τον χρόνο που απομένει μέχρι την επιστροφή στην Καλιφόρνια μετά το τέλος της αποστολής, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Υπερβολικά πολύς».Η μητέρα ενός 25χρονου μέλους του πληρώματος, η, δήλωσε στο Reuters ότι υπήρξαν στιγμές τους τελευταίους μήνες όπου «το ηθικό ήταν χαμηλό» και της έλειπε τρομερά η κόρη της. Όπως είπε, η περίοδος μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ήταν «αβέβαιη» και «τρομακτική». «Απλώς ανυπομονώ να δω το χαμόγελό της. Ανυπομονώ να ακούσω τη λέξη “μαμά”. Ξέρω ότι αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα πει», ανέφερε.Τα μέλη του πληρώματος είχαν λάβει σαφείς οδηγίες να μην μιλούν δημόσια για τις συνθήκες πάνω στο USS Abraham Lincoln κατά τη διάρκεια της μακράς πολεμικής αποστολής του. Κάποιοι ναύτες απέφευγαν εντελώς να συνομιλήσουν με δημοσιογράφους, ενώ άλλοι παρέπεμπαν τις ερωτήσεις στα αρμόδια γραφεία ενημέρωσης του Ναυτικού.Στην Πατάγια ήταν παντού εμφανή τα μέλη της ομάδαςη οποία έχει την ευθύνη να διατηρεί την τάξη κατά τις εξόδους στη στεριά, να φροντίζει για την ασφάλεια των ναυτών - ιδιαίτερα των πιο νέων - και να συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.Ο ναυτικός ακόλουθος των ΗΠΑ στην Ταϊλάνδη,, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις δραστηριότητες που απαγορεύτηκαν στους στρατιώτες, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν «να δοθεί στους ναύτες όσο το δυνατόν περισσότερη ευκαιρία για ξεκούραση». Παράλληλα τόνισε ότι το προσωπικό θα ενεργήσει «σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, τους κανονισμούς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τους νόμους της Ταϊλάνδης».Η επιλογή της Πατάγιας δεν ήταν τυχαία. Η Ταϊλάνδη αποτελεί εδώ και χρόνια σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και οι επισκέψεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη χώρα αποτελούν συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον, το λιμάνι βρίσκεται στη διαδρομή επιστροφής του USS Abraham Lincoln προς την Καλιφόρνια, δίνοντας στο πλήρωμα την ευκαιρία ναμετά από μια εξαιρετικά απαιτητική αποστολή.Για τους 5.000 ναύτες, λίγες ώρες σε ένα εμπορικό κέντρο, ένα ποτό σε ένα μπαρ ή μια βόλτα στους φωτισμένους δρόμους της Πατάγια ίσως ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζονταν μετά από μήνες εγκλεισμού στη θάλασσα. Αν η στάση στην Ταϊλάνδη πέτυχε τον σκοπό της, η ψυχολογική κόπωση από τη μακρά αποστολή πιθανότατα θα έχει μειωθεί κάπως μέχρι την επιστροφή τους στο σπίτι.