Η Κίνα στηρίζει σταθερά το Ιράν: Σχεδόν 1.300 αποστολές στρατιωτικών εξαρτημάτων σε έξι μήνες, αποκαλύπτει η WSJ

Οι αποστολές έχουν γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ο πόλεμος με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη - Εξαρτήματα για drones και χημικά στοιχεία για πυραύλους έστειλε αεροπορικώς το Πεκίνο