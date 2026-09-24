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Βίντεο: Αγελάδα εγκλωβίστηκε στα Πυρηναία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Βίντεο: Αγελάδα εγκλωβίστηκε στα Πυρηναία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Όπως ήταν φυσικό τα πλάνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου
Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σε ορεινή περιοχή της Γαλλίας, όταν μια αγελάδα εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο των Πυρηναίων και χρειάστηκε να απομακρυνθεί με... ελικόπτερο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η αγελάδα παγιδεύτηκε στη λάσπη ενώ βοσκούσε σε ορεινό λιβάδι. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η απότομη πλαγιά δεν της επέτρεπαν να κατέβει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των διασωστών.
Καθώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο από οχήματα, οι διασώστες κατέφυγαν σε μια ασυνήθιστη λύση: την απομάκρυνση της αγελάδας με ελικόπτερο. Όπως ήταν φυσικό τα πλάνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η αγελάδα παγιδεύτηκε στη λάσπη ενώ βοσκούσε σε ορεινό λιβάδι. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η απότομη πλαγιά δεν της επέτρεπαν να κατέβει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των διασωστών.
Καθώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο από οχήματα, οι διασώστες κατέφυγαν σε μια ασυνήθιστη λύση: την απομάκρυνση της αγελάδας με ελικόπτερο. Όπως ήταν φυσικό τα πλάνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης σε ορεινές περιοχές. Το 2021, τραυματισμένες αγελάδες στις Ελβετικές Άλπεις μεταφέρθηκαν επίσης με ελικόπτερο από δύσβατες πλαγιές, προκειμένου να λάβουν βοήθεια και να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Holy cow! Helicopter airlifts stranded bovine to safety from French mountain https://t.co/ZqtjzVWKQI pic.twitter.com/E2SsateGTT— New York Post (@nypost) September 23, 2026
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