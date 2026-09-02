Στην Ταϊλάνδη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μετά από 270 ημέρες στη θάλασσα, δείτε φωτογραφίες

Είχε αναχωρήσει από την Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2025 με αρχικό προορισμό αποστολές στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας - Άλλαξε πορεία και μεταφέρθηκε στη Μέση Ανατολή, πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν