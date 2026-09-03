Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ, αν αυτό πλήξει εγκατάσταση στον Λίβανο που βρίσκονται Φρουροί της Επανάστασης
Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ, αν αυτό πλήξει εγκατάσταση στον Λίβανο που βρίσκονται Φρουροί της Επανάστασης
Οι Ιρανοί στρατιωτικοί φέρονται να έχουν οχυρωθεί σε εγκατάσταση στο νότιο Λίβανο μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ - Το Ισραήλ επιχειρεί να τους αποκλείσει, ωστόσο η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα αν χτυπηθούν
Απειλές στο Ισραήλ μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπέλυσε το Ιράν, προειδοποιώντας πως θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επίθεσης των IDF σε ορεινή κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο, όπου Ιρανοί στρατιωτικοί φέρονται να έχουν οχυρωθεί μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ, δήλωσαν στο Reuters τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το μήνυμα της Τεχεράνης.
Η προειδοποίηση, η οποία διαβιβάστηκε τον περασμένο μήνα, αναδεικνύει την άμεση εμπλοκή που εξακολουθεί να έχει το Ιράν στις χερσαίες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, αλλά και την ετοιμότητά του να απαντήσει σε ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, καθώς ο περιφερειακός πόλεμος που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου εισέρχεται στον έβδομο μήνα.
Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ εκτιμάται ότι έχει κατασκευάσει υπόγειο κέντρο διοίκησης και αποθήκες όπλων μέσα στην κορυφογραμμή Αλί αλ-Ταχέρ, η οποία δεσπόζει στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πλέον διαφιλονικούμενα σημεία του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει δημοσίως ότι ελέγχει τον λόφο μέσω μιας «εγκατάστασης» που έχει αναπτύξει και ότι θα αποκρούσει οποιαδήποτε ισραηλινή προέλαση.
Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει, από την πλευρά του, εκτάσεις νοτίως της Αλί αλ-Ταχέρ και έχει χαρακτηρίσει δημοσίως την κορυφογραμμή ως έναν από τους «πρωταρχικούς επιχειρησιακούς στόχους» του.
Στο μήνυμά της προς την Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας ισραηλινή επίθεση στην κορυφογραμμή θα προκαλούσε μαζική ιρανική απάντηση, σύμφωνα με τους τρεις τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν στην Αλί αλ-Ταχέρ βρίσκονται ιρανικές δυνάμεις. Απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters σχετικά με το μήνυμα ή το κατά πόσον οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να μην επιτεθεί στην περιοχή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι ακριβές».
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στη Γενεύη, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ή το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν. Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.
Μια τρίτη πηγή, ένας ξένος αξιωματούχος με άμεση γνώση του μηνύματος, ανέφερε ότι αυτό διαβιβάστηκε περίπου στα μέσα Αυγούστου και ότι, εξαιτίας της αμερικανικής πίεσης, το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση κατάληψης της Αλί αλ-Ταχέρ.
Το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ δεν επιβεβαίωσε, αλλά ούτε διέψευσε την ύπαρξη του ιρανικού μηνύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αποτελεί «φυσικό συμπέρασμα» πως θα είχε σταλεί μια τέτοια προειδοποίηση για την κορυφογραμμή. «Το Ιράν θεωρεί οποιαδήποτε ισραηλινή χερσαία κίνηση στον νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα εάν συνεπάγεται εδαφική επέκταση, σοβαρή παραβίαση της Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ, αναφερόμενο στο αμερικανοϊρανικό μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ στις αρχές Ιουνίου, ως αντίποινα για επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Βηρυτού.
Τον Ιούλιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητή της Χεζμπολάχ κοντά σε φρεάτιο πρόσβασης προς την υπόγεια εγκατάσταση στην Αλί αλ-Ταχέρ. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να δρα στην περιοχή ή να αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.
Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Reuters τον Ιούνιο, δήλωσε ότι μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν παγιδευτεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις χωρίς τρόφιμα και νερό.
Η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, ανέφερε την Πέμπτη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του ισραηλινού στρατού, δεν βρίσκονται δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης στην Αλί αλ-Ταχέρ και ότι ορισμένοι μαχητές της Χεζμπολάχ πέθαναν λόγω έλλειψης τροφίμων και νερού.
Ο τρίτος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί να αναγκάσει τους άνδρες της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, πολιορκώντας τους και καταρρίπτοντας drones που προσπαθούν να μεταφέρουν τρόφιμα και νερό στην κορυφογραμμή.
«Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα είναι ισραηλινή πίεση για τον αποκλεισμό της Αλί αλ-Ταχέρ, με στόχο να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της εγκατάστασης συνθήκες που θα την καταστήσουν μη κατοικήσιμη. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με την απουσία επίθεσης μεγάλης κλίμακας, σημαίνει ότι είναι πιθανό να διαβιβάστηκε ένα μήνυμα μέσω αρκετών χωρών. Πρόκειται για φυσικό συμπέρασμα», ανέφερε στο Reuters το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη στρατιωτική κατάσταση στην Αλί αλ-Ταχέρ, την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει εντάξει σε μονομερώς καθορισμένη ζώνη ασφαλείας. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ισραηλινών στρατευμάτων και η πρόσβαση σε αυτήν απαγορεύεται στους Λιβανέζους.
Παρά την προειδοποίηση του Ιράν, η λιβανέζικη πηγή και ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι παραμένει πιθανή μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της κορυφογραμμής μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Αλί αλ-Ταχέρ θα σηματοδοτούσε την επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυραυλικά πλήγματα εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ.
Η προειδοποίηση, η οποία διαβιβάστηκε τον περασμένο μήνα, αναδεικνύει την άμεση εμπλοκή που εξακολουθεί να έχει το Ιράν στις χερσαίες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, αλλά και την ετοιμότητά του να απαντήσει σε ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, καθώς ο περιφερειακός πόλεμος που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου εισέρχεται στον έβδομο μήνα.
Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ εκτιμάται ότι έχει κατασκευάσει υπόγειο κέντρο διοίκησης και αποθήκες όπλων μέσα στην κορυφογραμμή Αλί αλ-Ταχέρ, η οποία δεσπόζει στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πλέον διαφιλονικούμενα σημεία του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει δημοσίως ότι ελέγχει τον λόφο μέσω μιας «εγκατάστασης» που έχει αναπτύξει και ότι θα αποκρούσει οποιαδήποτε ισραηλινή προέλαση.
Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει, από την πλευρά του, εκτάσεις νοτίως της Αλί αλ-Ταχέρ και έχει χαρακτηρίσει δημοσίως την κορυφογραμμή ως έναν από τους «πρωταρχικούς επιχειρησιακούς στόχους» του.
Στο μήνυμά της προς την Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας ισραηλινή επίθεση στην κορυφογραμμή θα προκαλούσε μαζική ιρανική απάντηση, σύμφωνα με τους τρεις τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν στην Αλί αλ-Ταχέρ βρίσκονται ιρανικές δυνάμεις. Απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters σχετικά με το μήνυμα ή το κατά πόσον οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να μην επιτεθεί στην περιοχή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι ακριβές».
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στη Γενεύη, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ή το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν. Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.
Οχυρωμένα στελέχη των Φρουρών της ΕπανάστασηςΔύο από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι το μήνυμα διαβιβάστηκε μέσω του Ομάν, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο. Παράλληλα, δήλωσαν, επικαλούμενοι πηγές από την Τεχεράνη, ότι περισσότεροι από 12 άνδρες των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο ανώτεροι αξιωματικοί, βρίσκονται μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ.
Μια τρίτη πηγή, ένας ξένος αξιωματούχος με άμεση γνώση του μηνύματος, ανέφερε ότι αυτό διαβιβάστηκε περίπου στα μέσα Αυγούστου και ότι, εξαιτίας της αμερικανικής πίεσης, το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση κατάληψης της Αλί αλ-Ταχέρ.
Το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ δεν επιβεβαίωσε, αλλά ούτε διέψευσε την ύπαρξη του ιρανικού μηνύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αποτελεί «φυσικό συμπέρασμα» πως θα είχε σταλεί μια τέτοια προειδοποίηση για την κορυφογραμμή. «Το Ιράν θεωρεί οποιαδήποτε ισραηλινή χερσαία κίνηση στον νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα εάν συνεπάγεται εδαφική επέκταση, σοβαρή παραβίαση της Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ, αναφερόμενο στο αμερικανοϊρανικό μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ στις αρχές Ιουνίου, ως αντίποινα για επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Βηρυτού.
Το Ισραήλ επιχειρεί να αποκλείσει τους μαχητέςΠαρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να δρα γύρω από την κορυφογραμμή και ότι δύο φορές την τελευταία εβδομάδα εξαπέλυσε drones με εκρηκτικά εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή.
Τον Ιούλιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητή της Χεζμπολάχ κοντά σε φρεάτιο πρόσβασης προς την υπόγεια εγκατάσταση στην Αλί αλ-Ταχέρ. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να δρα στην περιοχή ή να αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.
Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Reuters τον Ιούνιο, δήλωσε ότι μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν παγιδευτεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις χωρίς τρόφιμα και νερό.
Η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, ανέφερε την Πέμπτη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του ισραηλινού στρατού, δεν βρίσκονται δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης στην Αλί αλ-Ταχέρ και ότι ορισμένοι μαχητές της Χεζμπολάχ πέθαναν λόγω έλλειψης τροφίμων και νερού.
Ο τρίτος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί να αναγκάσει τους άνδρες της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, πολιορκώντας τους και καταρρίπτοντας drones που προσπαθούν να μεταφέρουν τρόφιμα και νερό στην κορυφογραμμή.
«Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα είναι ισραηλινή πίεση για τον αποκλεισμό της Αλί αλ-Ταχέρ, με στόχο να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της εγκατάστασης συνθήκες που θα την καταστήσουν μη κατοικήσιμη. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με την απουσία επίθεσης μεγάλης κλίμακας, σημαίνει ότι είναι πιθανό να διαβιβάστηκε ένα μήνυμα μέσω αρκετών χωρών. Πρόκειται για φυσικό συμπέρασμα», ανέφερε στο Reuters το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ.
Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποιναΛιβανέζικη πηγή που έχει ενημερωθεί από τη Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι οι μαχητές της οργάνωσης εξακολουθούν να μπορούν να προσεγγίζουν τις θέσεις τους μέσω της βόρειας πλευράς της κορυφογραμμής.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη στρατιωτική κατάσταση στην Αλί αλ-Ταχέρ, την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει εντάξει σε μονομερώς καθορισμένη ζώνη ασφαλείας. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ισραηλινών στρατευμάτων και η πρόσβαση σε αυτήν απαγορεύεται στους Λιβανέζους.
Παρά την προειδοποίηση του Ιράν, η λιβανέζικη πηγή και ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι παραμένει πιθανή μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της κορυφογραμμής μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Αλί αλ-Ταχέρ θα σηματοδοτούσε την επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυραυλικά πλήγματα εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ.
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