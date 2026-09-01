«Γλίστρησε από τα χέρια μου»: Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας που έχασε τα δύο παιδιά της στο ναυάγιο της Κερύνειας
«Γλίστρησε από τα χέρια μου»: Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας που έχασε τα δύο παιδιά της στο ναυάγιο της Κερύνειας
Δύο από τα τρία παιδιά μου χάθηκαν, προσθέτει ο πατέρας της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στο ναυάγιο
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύνεκρο ναυάγιο επιβατηγού φέρι στα ανοικτά της Κερύνειας, όπου οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται δύο παιδιά μιας οικογένειας που επέστρεφε στην Τουρκία μετά από διακοπές στην Κύπρο.
Η Αϊτέν Μπιτζέρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες έχασε την 12χρονη κόρη της Μιράι, ενώ αγνοείται επίσης ο εξάχρονος γιος της, Μεχμέτ Ασάφ.
«Μου έλεγε: Μην με αφήσεις. Και δεν άφησα την κόρη μου. Σας ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου όταν το πλοίο ανατράπηκε.
Η Αϊτέν Μπιτζέρ ανέφερε ότι μια βαλίτσα έπεσε πάνω της την ώρα που επικρατούσε πανικός στο πλοίο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με την κόρη της. Παρότι κατάφερε να πιάσει το πόδι του παιδιού, τα παπούτσια της μικρής είχαν καλυφθεί με λάδια από το πλοίο και το παιδί γλίστρησε από τα χέρια της.
«Ήταν παντού γλιστερά. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε από το χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγός της, Χαϊρί Μπιτζέρ, μίλησε για την απώλεια των δύο παιδιών του.
«Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, χάσαμε τα παιδιά μας. Δύο από τα τρία παιδιά μου χάθηκαν. Τα αφήνουμε πίσω σε αυτό το νησί καθώς φεύγουμε», δήλωσε.
Το επιβατηγό φέρι Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στην Τουρκία, όταν ανατράπηκε στη θάλασσα. Το πλοίο μετέφερε 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.
Το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Παρά τη βελτίωση των συνθηκών την Κυριακή, στην περιοχή εξακολουθούσαν να επικρατούν δύσκολες συνθήκες, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.
Οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος, καθώς και ένας ακόμη άνδρας, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον απόπλου.
Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται δύο παιδιά μιας οικογένειας που επέστρεφε στην Τουρκία μετά από διακοπές στην Κύπρο.
Η Αϊτέν Μπιτζέρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες έχασε την 12χρονη κόρη της Μιράι, ενώ αγνοείται επίσης ο εξάχρονος γιος της, Μεχμέτ Ασάφ.
«Μου έλεγε: Μην με αφήσεις. Και δεν άφησα την κόρη μου. Σας ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου όταν το πλοίο ανατράπηκε.
Η Αϊτέν Μπιτζέρ ανέφερε ότι μια βαλίτσα έπεσε πάνω της την ώρα που επικρατούσε πανικός στο πλοίο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με την κόρη της. Παρότι κατάφερε να πιάσει το πόδι του παιδιού, τα παπούτσια της μικρής είχαν καλυφθεί με λάδια από το πλοίο και το παιδί γλίστρησε από τα χέρια της.
«Ήταν παντού γλιστερά. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε από το χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγός της, Χαϊρί Μπιτζέρ, μίλησε για την απώλεια των δύο παιδιών του.
«Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, χάσαμε τα παιδιά μας. Δύο από τα τρία παιδιά μου χάθηκαν. Τα αφήνουμε πίσω σε αυτό το νησί καθώς φεύγουμε», δήλωσε.
Το επιβατηγό φέρι Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στην Τουρκία, όταν ανατράπηκε στη θάλασσα. Το πλοίο μετέφερε 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.
Το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Παρά τη βελτίωση των συνθηκών την Κυριακή, στην περιοχή εξακολουθούσαν να επικρατούν δύσκολες συνθήκες, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.
Συνεχίζονται οι έρευνες για το «μαύρο κουτί»Το Filo Jet έχει βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάκτησης στοιχείων. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν το «μαύρο κουτί» του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
Οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος, καθώς και ένας ακόμη άνδρας, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον απόπλου.
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