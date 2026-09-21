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Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα στην ομάδα επικοινωνίας του Μασούντ Πεζεσκιάν
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα στην ομάδα επικοινωνίας του Μασούντ Πεζεσκιάν
Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου (βίζα) σε ένα μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, που αναμένεται να αναχωρήσει από το Ιράν αύριο Τρίτη προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
«Σε ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ντόναλντ) Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε ορισμένα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Το πρακτορείο Mehr μεταδίδει και αυτό την είδηση, επικαλούμενο εκπρόσωπο της προεδρίας, τον Χαμπιμπολάχ Αμπασί, διευκρινίζοντας πως ο Πεζεσκιάν θα μιλήσει την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επιστρέψει το Σάββατο στην Τεχεράνη.
Οι ΗΠΑ επέτρεψαν στην ιρανική αντιπροσωπεία να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη παρά την τρέχουσα σύγκρουση, όμως αυτή θα υπόκειται, όπως και πέρσι, σε περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις της.
Δεν θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα πολυτελείας ή άλλα είδη, τόνισε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία είναι «λιγότερο πολυπληθής σε σχέση με πέρυσι».
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας, αναχώρησε από το Ιράν το βράδυ της Κυριακής και έκανε στάση στο Κατάρ, που μεσολαβεί στον πόλεμο.
Τίποτε δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, τους όρους του προκειμένου να ξανανοίξει το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.
Η κυκλοφορία σε αυτό τον θαλάσσιο δίαυλο, από τον οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει μειωθεί σημαντικά από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.
Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.
«Σε ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ντόναλντ) Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε ορισμένα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Το πρακτορείο Mehr μεταδίδει και αυτό την είδηση, επικαλούμενο εκπρόσωπο της προεδρίας, τον Χαμπιμπολάχ Αμπασί, διευκρινίζοντας πως ο Πεζεσκιάν θα μιλήσει την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επιστρέψει το Σάββατο στην Τεχεράνη.
Οι ΗΠΑ επέτρεψαν στην ιρανική αντιπροσωπεία να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη παρά την τρέχουσα σύγκρουση, όμως αυτή θα υπόκειται, όπως και πέρσι, σε περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις της.
Δεν θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα πολυτελείας ή άλλα είδη, τόνισε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία είναι «λιγότερο πολυπληθής σε σχέση με πέρυσι».
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας, αναχώρησε από το Ιράν το βράδυ της Κυριακής και έκανε στάση στο Κατάρ, που μεσολαβεί στον πόλεμο.
Τίποτε δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, τους όρους του προκειμένου να ξανανοίξει το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.
Η κυκλοφορία σε αυτό τον θαλάσσιο δίαυλο, από τον οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει μειωθεί σημαντικά από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.
Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.
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