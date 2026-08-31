«Μήπως είναι ο γιος μου;»: Συγκλονιστικές εικόνες από το λιμάνι της Κερύνειας, απελπισμένοι γονείς σταματούν τα ασθενοφόρα και ψάχνουν τα παιδιά τους
«Μήπως είναι ο γιος μου;»: Συγκλονιστικές εικόνες από το λιμάνι της Κερύνειας, απελπισμένοι γονείς σταματούν τα ασθενοφόρα και ψάχνουν τα παιδιά τους
«Δεν φεύγει από τα μάτια μου το πρόσωπο της κόρης μου», είπε μια μητέρα, που περιμένει, μαζί με πλήθος συγγενών, νέα για τους αγνοούμενους του «Filo Jet»
Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας, μετά το ναυτικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.
Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες φτάνουν από το λιμάνι της Κερύνειας, όπου οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά το ναυτικό δυστύχημα.
Νωρίτερα σήμερα, ένας πατέρας που δεν έχει νέα από τα δύο παιδιά του, Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, προσπάθησε να σταματήσει τα ασθενοφόρα που έβγαιναν από το λιμάνι, αναζητώντας απεγνωσμένα κάποια πληροφορία.
«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε ο πατέρας, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο του λιμανιού. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία του.
Σε παρόμοια κατάσταση και μία μητέρα, τα δύο παιδιά της οποίας συγκαταλέγονται στους αγνοουμένους. Σε κατάσταση απόγνωσης, ζήτησε τη βοήθεια του προέδρου των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα κατεχόμενα, Hür-İş και Kamu-İş.
Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των παιδιών της.
«Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία της καθώς οι ώρες περνούν χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους.
Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες φτάνουν από το λιμάνι της Κερύνειας, όπου οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά το ναυτικό δυστύχημα.
Νωρίτερα σήμερα, ένας πατέρας που δεν έχει νέα από τα δύο παιδιά του, Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, προσπάθησε να σταματήσει τα ασθενοφόρα που έβγαιναν από το λιμάνι, αναζητώντας απεγνωσμένα κάποια πληροφορία.
"YÜREĞİM YANIYOR, EVLATLARIM GİTTİ"— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 31, 2026
Gemi faciasında çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den haber alamayan acılı baba, limandan çıkan ambulansları durdurmak istedi.
"Evladımı mı götürüyor" diyen baba limana alınmadı.
Kayıplarının akibetlerini merak eden endişeli… pic.twitter.com/4nlfsSNphQ
«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε ο πατέρας, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο του λιμανιού. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία του.
Σε παρόμοια κατάσταση και μία μητέρα, τα δύο παιδιά της οποίας συγκαταλέγονται στους αγνοουμένους. Σε κατάσταση απόγνωσης, ζήτησε τη βοήθεια του προέδρου των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα κατεχόμενα, Hür-İş και Kamu-İş.
Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των παιδιών της.
Girne'deki gemi faciası sonrası bekleyiş sürüyor: “Oğlum 6 yaşında, 20 kilo… Kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor”— Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 31, 2026
Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından, kayıp 18 kişiyi bulmak için denizde yürütülen arama kurtarma… pic.twitter.com/741Ae9a8jU
«Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία της καθώς οι ώρες περνούν χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους.
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