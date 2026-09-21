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Ο Τραμπ λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ: «Ο γελοίος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει»
Ο Τραμπ λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ: «Ο γελοίος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει»
«Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει «χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας της ντίζελ και ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.
«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας της ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Όλος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι κρίμα! Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», κατέληξε.
«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας της ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Όλος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι κρίμα! Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», κατέληξε.
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