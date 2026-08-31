«Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη, παρακαλούσαν να τους σώσουμε»: Η περιγραφή του επιχειρηματία που έσωσε 50 άτομα στο ναυάγιο της Κερύνειας

Ο επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του

βύθιση του επιβατικού πλοίου στα ανοικτά της Κερύνειας. Ο επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του,



Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε συνολικά περίπου 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφη και μικρά παιδιά. Όπως εξήγησε,



Μάλιστα, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, ο ίδιος και όσοι βρίσκονταν μαζί του είχαν αναρωτηθεί: «Γίνεται να ταξιδεύει κανείς με τέτοιο καιρό;». Λίγη ώρα αργότερα, ο Γκεντζέρ παρατήρησε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται προς τη θάλασσα. Όταν το ίδιο συνέβη άλλες τρεις φορές, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.



Επικοινώνησε τότε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, από την οποία, όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε αρχικά ότι δεν είχε υπάρξει κάποια σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, Κλείσιμο



«Άνθρωποι μας παρακαλούσαν: Σώστε με» Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αγωνιώδης επιχείρηση περισυλλογής ανθρώπων από τη θάλασσα. Ο Γκεντζέρ, μαζί με στελέχη της ακτοφυλακής, προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος του όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσε.



Όπως είπε, αρχικά επιβιβάστηκαν περίπου 35 με 40 άτομα. Όταν το σκάφος έφτασε πλέον στα όρια της χωρητικότητάς του, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στη διάσωση βρεφών και παιδιών από τις σωσίβιες σχεδίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 - 20 παιδιά. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές για τις πρώτες στιγμές μετά την ανατροπή και τητου επιβατικού πλοίου στα ανοικτά τηςΟ επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του, περιέγραψε τη δραματική επιχείρηση διάσωσης και τη μάχη των επιβατών για να κρατηθούν στη ζωή.Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε συνολικά περίπου 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφη και μικρά παιδιά. Όπως εξήγησε, το επιβατικό πλοίο είχε αναχωρήσει το πρωί , την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στην παραλία του Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα θαλάσσια σπορ. Οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τη θάλασσα να είναι έντονα φουρτουνιασμένη.Μάλιστα, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, ο ίδιος και όσοι βρίσκονταν μαζί του είχαν αναρωτηθεί: «Γίνεται να ταξιδεύει κανείς με τέτοιο καιρό;». Λίγη ώρα αργότερα, ο Γκεντζέρ παρατήρησε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται προς τη θάλασσα. Όταν το ίδιο συνέβη άλλες τρεις φορές, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.Επικοινώνησε τότε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, από την οποία, όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε αρχικά ότι δεν είχε υπάρξει κάποια σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, δέχθηκε τηλεφώνημα με την πληροφορία ότι «το πλοίο βυθίζεται» . «Το σκάφος μας ήταν στη στεριά. Το ρίξαμε στο νερό και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν εκεί», ανέφερε.Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αγωνιώδης επιχείρηση περισυλλογής ανθρώπων από τη θάλασσα. Ο Γκεντζέρ, μαζί με στελέχη της ακτοφυλακής, προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος του όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσε.Όπως είπε, αρχικά επιβιβάστηκαν περίπου 35 με 40 άτομα. Όταν το σκάφος έφτασε πλέον στα όρια της χωρητικότητάς του, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στη διάσωση βρεφών και παιδιών από τις σωσίβιες σχεδίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 - 20 παιδιά.





Οι σκηνές που περιέγραψε ήταν δραματικές. «Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη για τη ζωή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νερό τους παρακαλούσαν να τους σώσουν. Προτεραιότητα, όπως είπε, δόθηκε σε όσους βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι.



Ο Γκεντζέρ υποστήριξε ακόμη ότι κατά την ανατροπή του πλοίου αρκετές σωσίβιες σχεδίες παρασύρθηκαν από τα κύματα. Ορισμένες από αυτές ήταν άδειες, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας ενδέχεται να αποδειχθεί βαρύτερος.



Οκτώ νεκροί και 18 αγνοούμενοι στην Κερύνεια Η δικαστική διαδικασία για το δυστύχημα άρχισε μετά την ανατροπή του ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ του λιμανιού της Κερύνειας και του λιμανιού Τασουτζού στη Μερσίνη .



Το «Filo Jet» είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής από την Κερύνεια όταν, λίγο αργότερα, άρχισε να εισρέει νερό στο μπροστινό τμήμα του.







Ο καπετάνιος Μ.Ο. , επτά μέλη του πληρώματος και ένας εργαζόμενος της εταιρείας, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερύνειας.



Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων τους, ο δικαστής ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου ακόμη επτά άτομα, τα οποία αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για το αδίκημα της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια».









Τι υποστήριξε ο καπετάνιος Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Hurryiet , η κατάθεση του καπετάνιου και των μελών του πληρώματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.



Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ενώπιον του δικαστηρίου, τα ισχυρά κύματα προκάλεσαν την αποκόλληση του μπροστινού τμήματος του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή του.



Παράλληλα, υποστήριξαν ότι, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που να εμπόδιζε τον απόπλου του πλοίου .







Όπως ισχυρίστηκαν, και από πλευράς πιστοποιήσεων το «Filo Jet» διέθετε τις απαιτούμενες άδειες τόσο για την εκτέλεση του δρομολογίου όσο και σε διοικητικό επίπεδο.



Το δικαστήριο ζήτησε να συγκεντρωθούν όλα τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα, να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και να εξακριβωθεί εάν έχει κινηθεί αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία. Παράλληλα, έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.



Πώς σημειώθηκε η τραγωδία Το «Filo Jet», ένα ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε τη γραμμή Κερύνεια - Τασουτζού, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής.



Λίγο μετά τον απόπλου, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επιστροφής, ωστόσο, ανατράπηκε.



Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, οκτώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων συνεχίζονται.