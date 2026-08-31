«Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη, παρακαλούσαν να τους σώσουμε»: Η περιγραφή του επιχειρηματία που έσωσε 50 άτομα στο ναυάγιο της Κερύνειας
Ο επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του
Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε συνολικά περίπου 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφη και μικρά παιδιά. Όπως εξήγησε, το επιβατικό πλοίο είχε αναχωρήσει το πρωί, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στην παραλία του Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα θαλάσσια σπορ. Οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τη θάλασσα να είναι έντονα φουρτουνιασμένη.
A passenger ferry carrying 270 people has capsized off northern Cyprus.— Sky News (@SkyNews) August 30, 2026
Some of the passengers have been rescued, but 99 are yet to be reached. The mayor of Kyrenia described the situation as “very serious”.https://t.co/k9vHkM27Jv pic.twitter.com/opvSc1WSFC
Μάλιστα, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, ο ίδιος και όσοι βρίσκονταν μαζί του είχαν αναρωτηθεί: «Γίνεται να ταξιδεύει κανείς με τέτοιο καιρό;». Λίγη ώρα αργότερα, ο Γκεντζέρ παρατήρησε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται προς τη θάλασσα. Όταν το ίδιο συνέβη άλλες τρεις φορές, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.
🚨 FERRY DISASTER OFF NORTHERN CYPRUS— GlobeUpdate (@Globupdate) August 31, 2026
A 267-person Filo Jet ferry capsized and sank off Kyrenia while sailing to Türkiye
-8 dead
-18 missing
-241 rescued
-Wreck lies 514m underwater#Türkiye #โหนกระแส #ต้าเฟ็ดเฟ่ #FERRYDISASTER #FlashTv #Girne pic.twitter.com/n5kasK293m
Επικοινώνησε τότε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, από την οποία, όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε αρχικά ότι δεν είχε υπάρξει κάποια σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, δέχθηκε τηλεφώνημα με την πληροφορία ότι «το πλοίο βυθίζεται». «Το σκάφος μας ήταν στη στεριά. Το ρίξαμε στο νερό και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν εκεί», ανέφερε.
Dozens of men with life jackets, pointing at a woman dead in the sea without a life jacket. The proud Turk's seamanship, chivalry and selflessness sink in the warm waters of the Mediterranean in broad daylight. #Girne #Kyrenia #Ferry pic.twitter.com/xncOBmAdyj— Ejder Memis (@_sHx_) August 30, 2026
Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αγωνιώδης επιχείρηση περισυλλογής ανθρώπων από τη θάλασσα. Ο Γκεντζέρ, μαζί με στελέχη της ακτοφυλακής, προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος του όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσε.
«Άνθρωποι μας παρακαλούσαν: Σώστε με»
Όπως είπε, αρχικά επιβιβάστηκαν περίπου 35 με 40 άτομα. Όταν το σκάφος έφτασε πλέον στα όρια της χωρητικότητάς του, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στη διάσωση βρεφών και παιδιών από τις σωσίβιες σχεδίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 - 20 παιδιά.
UPDATE [30.08-17:00] #Cipro #Cyprus a passenger ferry sailing from Kyrenia and headed to the Turkish port of Taşucu reportedly capsized 7 km from the northern coast of Cyprus.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 31, 2026
On board 267 people (259 passengers and 8 crew members)
Provisional toll: +7 dead +23 missing…
Οι σκηνές που περιέγραψε ήταν δραματικές. «Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη για τη ζωή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νερό τους παρακαλούσαν να τους σώσουν. Προτεραιότητα, όπως είπε, δόθηκε σε όσους βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι.
Ο Γκεντζέρ υποστήριξε ακόμη ότι κατά την ανατροπή του πλοίου αρκετές σωσίβιες σχεδίες παρασύρθηκαν από τα κύματα. Ορισμένες από αυτές ήταν άδειες, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας ενδέχεται να αποδειχθεί βαρύτερος.
Οκτώ νεκροί και 18 αγνοούμενοι στην ΚερύνειαΗ δικαστική διαδικασία για το δυστύχημα άρχισε μετά την ανατροπή του ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ του λιμανιού της Κερύνειας και του λιμανιού Τασουτζού στη Μερσίνη.
Το «Filo Jet» είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής από την Κερύνεια όταν, λίγο αργότερα, άρχισε να εισρέει νερό στο μπροστινό τμήμα του.
MYK Video: Girne açıklarında dün yolcu gemisinin batmasıyla ilgili tutuklanan 9 zanlı, mahkemeye çıkarılmak üzere Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi.#MYKHaber #KKTC #Girne #gemifaciası pic.twitter.com/wVBBwzUCrK— MYKibris.com (@MYKibris) August 31, 2026
Ο καπετάνιος Μ.Ο., επτά μέλη του πληρώματος και ένας εργαζόμενος της εταιρείας, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερύνειας.
Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων τους, ο δικαστής ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου ακόμη επτά άτομα, τα οποία αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για το αδίκημα της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια».
Girne Sea Disaster: Filo Jet Sinks, 8 Lives Lost— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 31, 2026
A major tragedy unfolded when the passenger vessel named Filo Jet, departing from Girne in the Turkish Republic of Northern #Cyprus for Taşucu Port in Mersin, capsized and sank.
Reports indicate there were 259 passengers and 8…
Τι υποστήριξε ο καπετάνιοςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Hurryiet, η κατάθεση του καπετάνιου και των μελών του πληρώματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ενώπιον του δικαστηρίου, τα ισχυρά κύματα προκάλεσαν την αποκόλληση του μπροστινού τμήματος του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή του.
Παράλληλα, υποστήριξαν ότι, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που να εμπόδιζε τον απόπλου του πλοίου.
🌊 Criminal inquiry opens after Filo Jet ferry capsizes near Kyrenia. 8 crew detained as safety inspections come under scrutiny. Full details:https://t.co/yWiJhZz209#MaritimeSafety #Cyprus pic.twitter.com/6BvUYIClcx— World Signal (@worldsignal_) August 31, 2026
Όπως ισχυρίστηκαν, και από πλευράς πιστοποιήσεων το «Filo Jet» διέθετε τις απαιτούμενες άδειες τόσο για την εκτέλεση του δρομολογίου όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Το δικαστήριο ζήτησε να συγκεντρωθούν όλα τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα, να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και να εξακριβωθεί εάν έχει κινηθεί αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία. Παράλληλα, έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.
Πώς σημειώθηκε η τραγωδίαΤο «Filo Jet», ένα ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε τη γραμμή Κερύνεια - Τασουτζού, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής.
Λίγο μετά τον απόπλου, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επιστροφής, ωστόσο, ανατράπηκε.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, οκτώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων συνεχίζονται.
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